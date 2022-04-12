Единороссы из ХМАО разработали план борьбы с западными санкциями

«Единая Россия» в ХМАО создает план по импортозамещению Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Югорские единороссы собираются работать над импортозамещением в нефтегазовом секторе в рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое», направленного на борьбу с западными санкциями. Об этом сообщается на сайте регионального отделения «Единой России».

«Основной упор мы, безусловно, делаем на нефтегазовый комплекс, так как у нас в регионе добывается практически половина всей российской нефти. Нам уже удалось добиться определенных результатов в замещении ряда технологий и оборудования. Например, в Нефтеюганске открыт Югорский машиностроительный завод. На этом предприятии выпускаются криогенные емкости, необходимые для хранения и транспортировки сжиженного природного газа. До этого все емкости были импортные, а их необходимость в этой отрасли очень велика», — прокомментировал лидер югорских единороссов Борис Хохряков.

Он также отметил, что за последние пять лет в Югре объем товаров собственного производства вырос в два раза. «Кроме того, мы рассматриваем новые предложения и проекты производства, нацеленные на импортозамещение в самых разных отраслях, с которыми как предприятия, так и граждане обращаются в Фонд развития Югры», — добавил Хохряков.

Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявил, что санкции против России ввели бы и без этого события.

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