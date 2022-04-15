На «губернаторский лицей» в Екатеринбурге выделят больше 500 млн

15 апреля 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев отметил, что в лицее будет создан центр повышения квалификации для педагогов всей Свердловской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Департамент госзакупок Свердловской области опубликовал на сайте госзакупок аукцион на поиск подрядчика для строительства школы в жилом микрорайоне Солнечный (Екатеринбург). Учебное заведение планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. «Стартовая цена лота составляет 626 млн 688 тыс. 075 рублей. Согласно данным техзадания, на улице Лучистой в Екатеринбурге к 1 декабря 2023 года должны сдать школу на 1,2 тыс. учеников», — сказано в сообщении. Реализация проекта ведется под личным контролем главы региона Евгения Куйвашева. В сентябре 2022 года руководители области и Екатеринбурга заложили первый камень в основание будущего учебного заведения. Средства на строительство «губернаторского лицея» были получены из федерального бюджета. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Департамент госзакупок Свердловской области опубликовал на сайте госзакупок аукцион на поиск подрядчика для строительства школы в жилом микрорайоне Солнечный (Екатеринбург). Учебное заведение планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. «Стартовая цена лота составляет 626 млн 688 тыс. 075 рублей. Согласно данным техзадания, на улице Лучистой в Екатеринбурге к 1 декабря 2023 года должны сдать школу на 1,2 тыс. учеников», — сказано в сообщении. Реализация проекта ведется под личным контролем главы региона Евгения Куйвашева. В сентябре 2022 года руководители области и Екатеринбурга заложили первый камень в основание будущего учебного заведения. Средства на строительство «губернаторского лицея» были получены из федерального бюджета.