На «губернаторский лицей» в Екатеринбурге выделят больше 500 млн

Департамент госзакупок Свердловской области опубликовал на сайте госзакупок аукцион на поиск подрядчика для строительства школы в жилом микрорайоне Солнечный (Екатеринбург). Учебное заведение планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.
«Стартовая цена лота составляет 626 млн 688 тыс. 075 рублей. Согласно данным техзадания, на улице Лучистой в Екатеринбурге к 1 декабря 2023 года должны сдать школу на 1,2 тыс. учеников», — сказано в сообщении.
Реализация проекта ведется под личным контролем главы региона Евгения Куйвашева. В сентябре 2022 года руководители области и Екатеринбурга заложили первый камень в основание будущего учебного заведения. Средства на строительство «губернаторского лицея» были получены из федерального бюджета.
Департамент госзакупок Свердловской области опубликовал на сайте госзакупок аукцион на поиск подрядчика для строительства школы в жилом микрорайоне Солнечный (Екатеринбург). Учебное заведение планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. «Стартовая цена лота составляет 626 млн 688 тыс. 075 рублей. Согласно данным техзадания, на улице Лучистой в Екатеринбурге к 1 декабря 2023 года должны сдать школу на 1,2 тыс. учеников», — сказано в сообщении. Реализация проекта ведется под личным контролем главы региона Евгения Куйвашева. В сентябре 2022 года руководители области и Екатеринбурга заложили первый камень в основание будущего учебного заведения. Средства на строительство «губернаторского лицея» были получены из федерального бюджета.