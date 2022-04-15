На «губернаторский лицей» в Екатеринбурге выделят больше 500 млн

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Евгений Куйвашев отметил, что в лицее будет создан центр повышения квалификации для педагогов всей Свердловской области Фото:

Департамент госзакупок Свердловской области опубликовал на сайте госзакупок аукцион на поиск подрядчика для строительства школы в жилом микрорайоне Солнечный (Екатеринбург). Учебное заведение планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

«Стартовая цена лота составляет 626 млн 688 тыс. 075 рублей. Согласно данным техзадания, на улице Лучистой в Екатеринбурге к 1 декабря 2023 года должны сдать школу на 1,2 тыс. учеников», — сказано в сообщении.

Реализация проекта ведется под личным контролем главы региона Евгения Куйвашева. В сентябре 2022 года руководители области и Екатеринбурга заложили первый камень в основание будущего учебного заведения. Средства на строительство «губернаторского лицея» были получены из федерального бюджета.

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Департамент госзакупок Свердловской области опубликовал на сайте госзакупок аукцион на поиск подрядчика для строительства школы в жилом микрорайоне Солнечный (Екатеринбург). Учебное заведение планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. «Стартовая цена лота составляет 626 млн 688 тыс. 075 рублей. Согласно данным техзадания, на улице Лучистой в Екатеринбурге к 1 декабря 2023 года должны сдать школу на 1,2 тыс. учеников», — сказано в сообщении. Реализация проекта ведется под личным контролем главы региона Евгения Куйвашева. В сентябре 2022 года руководители области и Екатеринбурга заложили первый камень в основание будущего учебного заведения. Средства на строительство «губернаторского лицея» были получены из федерального бюджета.
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