В Екатеринбурге представили уральское вино

В Екатеринбурге в продаже в скором времени появится уральское вино LETO родом с винодельни в Анапе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Совета свердловского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко.
«Более восьми лет назад я озадачился тем, что хочу попробовать себя в виноделии. Сначала хотел купить какую-то готовую винодельню или виноградники, но понял, что ничего хорошего нет, и принял для себя решение сделать все с нуля», — поделился уральский винодел.
Тыщенко рассказал, что купил землю в Анапе, приобрел саженцы, посадил виноград и семь лет его выращивал, после чего начал делать свое вино. В настоящий момент на винодельне LETO в Краснодарском крае есть штат сотрудников, а сам винодел летает туда ежемесячном режиме, чтобы контролировать работу. На производстве выпускают всю базовую линейку вин: рислинг, совиньон блан, каберне-совиньон, каберне-фран, мерло.
Вино называется LETO, и неслучайно, подчеркнул Тыщенко. Как рассказывает председатель «Опоры России», при выборе названия он ориентировался на то, чего больше всего не хватает людям на Урале, а именно — лета.
Уральское вино можно будет приобрести через неделю в винной лавке «Кино Домино». «На следующей неделе еще проведем дегустации в спокойном режиме с владельцами „Винотеки Соловьева“ и „Кино Домино“. А уже потом на полках „Кино“ будет представлено наше вино», — поделился планами Тыщенко. Также он подчеркнул, что его цель — это продвигать хорошее вино на Урале.
В Екатеринбурге в продаже в скором времени появится уральское вино LETO родом с винодельни в Анапе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Совета свердловского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко. «Более восьми лет назад я озадачился тем, что хочу попробовать себя в виноделии. Сначала хотел купить какую-то готовую винодельню или виноградники, но понял, что ничего хорошего нет, и принял для себя решение сделать все с нуля», — поделился уральский винодел. Тыщенко рассказал, что купил землю в Анапе, приобрел саженцы, посадил виноград и семь лет его выращивал, после чего начал делать свое вино. В настоящий момент на винодельне LETO в Краснодарском крае есть штат сотрудников, а сам винодел летает туда ежемесячном режиме, чтобы контролировать работу. На производстве выпускают всю базовую линейку вин: рислинг, совиньон блан, каберне-совиньон, каберне-фран, мерло. Вино называется LETO, и неслучайно, подчеркнул Тыщенко. Как рассказывает председатель «Опоры России», при выборе названия он ориентировался на то, чего больше всего не хватает людям на Урале, а именно — лета. Уральское вино можно будет приобрести через неделю в винной лавке «Кино Домино». «На следующей неделе еще проведем дегустации в спокойном режиме с владельцами „Винотеки Соловьева“ и „Кино Домино“. А уже потом на полках „Кино“ будет представлено наше вино», — поделился планами Тыщенко. Также он подчеркнул, что его цель — это продвигать хорошее вино на Урале. В Екатеринбурге 16 апреля проходит винный фестиваль RUSWINEFEST 2022, в котором принимает участие около 41 винодельческих хозяйств. Билеты на мероприятия были распроданы моментально. На фестивале российские виноделы заявили, что санкции, введенные из-за спецоперации на Украине, не сильно отразились на их деятельности. Они считают, что настало время для роста винодельческих хозяйств России.