В Екатеринбурге представили уральское вино

16 апреля 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Илья Тыщенко создал свою винодельню LETO восемь лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в продаже в скором времени появится уральское вино LETO родом с винодельни в Анапе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Совета свердловского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко. «Более восьми лет назад я озадачился тем, что хочу попробовать себя в виноделии. Сначала хотел купить какую-то готовую винодельню или виноградники, но понял, что ничего хорошего нет, и принял для себя решение сделать все с нуля», — поделился уральский винодел. Тыщенко рассказал, что купил землю в Анапе, приобрел саженцы, посадил виноград и семь лет его выращивал, после чего начал делать свое вино. В настоящий момент на винодельне LETO в Краснодарском крае есть штат сотрудников, а сам винодел летает туда ежемесячном режиме, чтобы контролировать работу. На производстве выпускают всю базовую линейку вин: рислинг, совиньон блан, каберне-совиньон, каберне-фран, мерло. Вино называется LETO, и неслучайно, подчеркнул Тыщенко. Как рассказывает председатель «Опоры России», при выборе названия он ориентировался на то, чего больше всего не хватает людям на Урале, а именно — лета. Уральское вино можно будет приобрести через неделю в винной лавке «Кино Домино». «На следующей неделе еще проведем дегустации в спокойном режиме с владельцами „Винотеки Соловьева“ и „Кино Домино“. А уже потом на полках „Кино“ будет представлено наше вино», — поделился планами Тыщенко. Также он подчеркнул, что его цель — это продвигать хорошее вино на Урале. В Екатеринбурге 16 апреля проходит винный фестиваль RUSWINEFEST 2022, в котором принимает участие около 41 винодельческих хозяйств. Билеты на мероприятия были распроданы моментально. На фестивале российские виноделы заявили, что санкции, введенные из-за спецоперации на Украине, не сильно отразились на их деятельности. Они считают, что настало время для роста винодельческих хозяйств России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в продаже в скором времени появится уральское вино LETO родом с винодельни в Анапе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Совета свердловского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко. «Более восьми лет назад я озадачился тем, что хочу попробовать себя в виноделии. Сначала хотел купить какую-то готовую винодельню или виноградники, но понял, что ничего хорошего нет, и принял для себя решение сделать все с нуля», — поделился уральский винодел. Тыщенко рассказал, что купил землю в Анапе, приобрел саженцы, посадил виноград и семь лет его выращивал, после чего начал делать свое вино. В настоящий момент на винодельне LETO в Краснодарском крае есть штат сотрудников, а сам винодел летает туда ежемесячном режиме, чтобы контролировать работу. На производстве выпускают всю базовую линейку вин: рислинг, совиньон блан, каберне-совиньон, каберне-фран, мерло. Вино называется LETO, и неслучайно, подчеркнул Тыщенко. Как рассказывает председатель «Опоры России», при выборе названия он ориентировался на то, чего больше всего не хватает людям на Урале, а именно — лета. Уральское вино можно будет приобрести через неделю в винной лавке «Кино Домино». «На следующей неделе еще проведем дегустации в спокойном режиме с владельцами „Винотеки Соловьева“ и „Кино Домино“. А уже потом на полках „Кино“ будет представлено наше вино», — поделился планами Тыщенко. Также он подчеркнул, что его цель — это продвигать хорошее вино на Урале. В Екатеринбурге 16 апреля проходит винный фестиваль RUSWINEFEST 2022, в котором принимает участие около 41 винодельческих хозяйств. Билеты на мероприятия были распроданы моментально. На фестивале российские виноделы заявили, что санкции, введенные из-за спецоперации на Украине, не сильно отразились на их деятельности. Они считают, что настало время для роста винодельческих хозяйств России.