Екатеринбуржец создал бота по поиску трамваев и автобусов

Telegram-бот подскажет ближайшую остановку и расскажет, когда придет нужный трамвай или автобус Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Разработчик из Екатеринбурга Александр Мельников запустил бота в Telegram. С его помощью горожане смогут узнать, когда на остановку приедет нужный трамвай или автобус. Ботом уже пользуются порядка восьми тысяч екатеринбуржцев, рассказал URA.RU автор проекта.

«Я обычно езжу на машине, поэтому смысла устанавливать приложение по поиску трамваев и автобусов не было. Когда было нужно, то пользовался сайтом ТТУ [трамвайно-троллейбусное управление — прим. ред.], но на нем не очень удобно искать — нужно знать точное название остановки, несколько раз кликать по сайту, чтобы перейти на нужную страницу. Поэтому решил сделать бота в Telegram, ведь этот мессенджер есть у большинства. Можно просто ввести название остановки или ТЦ, который находится рядом, или отправить свою геолокацию, и бот расскажет, где ближайшая остановка, какие трамваи и автобусы вам нужны и когда они подъедут», — рассказывает автор проекта Александр Мельников.

Пользователь может выбрать, какой транспорт требуется — автобус, трамвай или троллейбус Скриншот интерфейса telegram-бота

Собрать бота у екатеринбуржца получилось за три дня. Больше времени занял тюнинг базы данных — пришлось вручную добавлять «псевдонимы» остановок, а также указывать ключевые объекты рядом. «Все для того, чтобы пользователям было проще ориентироваться и найти нужную остановку не только по ее официальному названию, но даже по слову с ошибкой или по названию в народе», — объясняет программист.

«Небольшие доработки идут до сих пор, раз в месяц что-то правлю, а в целом бот уже живет своей жизнью. Изначально я разместил бота на рабочем компьютере, благо Telegram позволяет это сделать. Но потом купил место на сервере и разместил там, чтобы работало более стабильно», — продолжает Мельников.

Трамвайным ботом уже пользуются восемь тысяч екатеринбуржцев, из них тысяча человек используют его стабильно каждый день. Найти бота в Telegram можно по запросу TramTramBot.

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