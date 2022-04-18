В УГМК назвали сроки открытия премиум фитнес-клуба в «Исети»

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Состоятельным уральцам придется подождать до конца мая Фото:

В Екатеринбурге фитнес-центр со средней стоимостью абонементов 140 тысяч рублей в башне «Исеть» начнет работать в тестовом режиме с конца апреля. Окончательное открытие запланировано на конец мая, сообщили URA.RU в УГМК.

«В октябре прошлого года начался старт продаж абонементов. Открытие же сразу планировалось в мае—апреле 2022-го. Сейчас идет комплектация персонала. В конце апреля фитнес-центр начнет работать в тестовом режиме, а в конце мая будет открыт для всех резидентов», — рассказал в беседе с URA.RU гендиректор компании УГМК Евгений Мордовин. По его словам, санкции никак не повлияли на развитие событий.

Годовой абонемент на посещение фитнес-клуба Encore Fitness стоит в среднем 140 тысяч рублей. Уже продано порядка 300 абонементов. У владельцев премиальных карт помимо доступа в зал будет возможность оставлять машину в подземном паркинге «Исети» на три часа и бесплатно пользоваться автомойкой.

Московская компания Encore Fitness подписала договор франшизы с УГМК несколько лет назад, а строительство фитнес-клуба в башне «Исеть» началось в 2021-м. Зал расположился на трех этажах башни, его общая площадь 3000 кв. метров. Внутри есть семь фитнес-зон, термальный комплекс, бассейн и СПА.

В элитном фитнес-центре помимо тренажеров есть бассейн и СПА
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В Екатеринбурге фитнес-центр со средней стоимостью абонементов 140 тысяч рублей в башне «Исеть» начнет работать в тестовом режиме с конца апреля. Окончательное открытие запланировано на конец мая, сообщили URA.RU в УГМК. «В октябре прошлого года начался старт продаж абонементов. Открытие же сразу планировалось в мае—апреле 2022-го. Сейчас идет комплектация персонала. В конце апреля фитнес-центр начнет работать в тестовом режиме, а в конце мая будет открыт для всех резидентов», — рассказал в беседе с URA.RU гендиректор компании УГМК Евгений Мордовин. По его словам, санкции никак не повлияли на развитие событий. Годовой абонемент на посещение фитнес-клуба Encore Fitness стоит в среднем 140 тысяч рублей. Уже продано порядка 300 абонементов. У владельцев премиальных карт помимо доступа в зал будет возможность оставлять машину в подземном паркинге «Исети» на три часа и бесплатно пользоваться автомойкой. Московская компания Encore Fitness подписала договор франшизы с УГМК несколько лет назад, а строительство фитнес-клуба в башне «Исеть» началось в 2021-м. Зал расположился на трех этажах башни, его общая площадь 3000 кв. метров. Внутри есть семь фитнес-зон, термальный комплекс, бассейн и СПА.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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