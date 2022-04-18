Националисты убили 20 жителей Мариуполя, ВСУ массово дезертируют. Главное о спецоперации 18 апреля

18 апреля 2022 в 22:21 Размер текста - 17 +

В больнице №4 в Мариуполе найдены десятки мирных жителей, погибших от рук националистов. В Минобороны РФ сообщили, что украинские военные массово дезертируют. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 апреля. Националисты обстреляли городскую больницу в Мариуполе, в которой находились мирные граждане, рассказал командир подразделения армии ДНР с позывным «Хохол». Представители ДНР сообщили, что в больнице №4 найдены свыше 20 погибших из-за действий украинских боевиков; Украинские военные массово дезертируют из своих воинских частей, сообщило Минобороны РФ. На сегодняшний день потери украинской стороны составляют 23 367 человек — среди них дезертировавшие солдаты, раненые и пропавшие без вести; Российские военные уничтожили завод по ремонту головных частей ракет «Точка-У» в Днепропетровске. Также нанесен удар по центру обеспечения тыла командования украинских войск недалеко от Львова; Минобороны РФ также опубликовало личные данные погибших боевиков полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Появились первые кадры с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы националисты, отказавшиеся сложить оружие. Как сообщает газета «Комсомольская правда», националистов, засевших на заводе, будут уничтожать термобарическими зарядами; Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетой «Точка-У» по ферме в Запорожской области, рассказали Минобороны РФ. Пострадали, в том числе, жилые дома фермеров; Два пленных британца попросили премьер-министра Бориса Джонсона обменять их на задержанного украинского политика Виктора Медведчука. Он, в свою очередь, попросил обменять его на пленных солдат ВСУ и жителей Мариуполя. В видеозаписи, опубликованной Службой безопасности Украины, Медведчук использует терминологию и тезисы киевского режима. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.