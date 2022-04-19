Экс-глава ЦРУ назвал боеприпасы США «бесполезными» на Украине

Боеприпасы армии США бесполезны для Украины, так как не подходят к ее вооружению. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус.
«Проблема в том, что у нас нет нужных им боеприпасов — это боеприпасы Восточного блока. Их артиллерия стреляет 152-мм гаубицами. Мы стреляем 155-мм, они бесполезны. То же самое с танками и боевыми машинами. Так что все, что мы предоставляем, требует много запчастей, много разных боеприпасов и так далее. В арсеналах Западной Европы и США таких боеприпасов просто нет», — сказал Петреус.
США увеличили поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Оружие Украине также предоставила Германии, пишет «Дни.ру». МИД РФ раскритиковал поставки оружия и направил ноту протеста всем странам, которые поддерживают Украину оружием, сообщает «Национальная служба новостей».
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