В Екатеринбурге подросток провалился в коллектор

Мальчик провалился в канализационный коллектор в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Вчера вечером в специальные службы поступило тревожное сообщение: в коллектор в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге провалился ребенок. Прибыв на место, сотрудники МЧС России установили специальный трипод с лебедкой, спустились к подростку, после чего подняли его на поверхность и отогрели в служебном автомобиле», — сообщает пресс-служба ведомства.
При падении подросток не получил травм и значительных повреждений. Медицинская помощь ему не понадобилась.
Коллектор, куда провалился ребенок, был открыт
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
На помощь подростку пришли спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС
Мальчик провалился в канализационный коллектор в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Вчера вечером в специальные службы поступило тревожное сообщение: в коллектор в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге провалился ребенок. Прибыв на место, сотрудники МЧС России установили специальный трипод с лебедкой, спустились к подростку, после чего подняли его на поверхность и отогрели в служебном автомобиле», — сообщает пресс-служба ведомства. При падении подросток не получил травм и значительных повреждений. Медицинская помощь ему не понадобилась.