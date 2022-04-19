19 апреля 2022

В Екатеринбурге подросток провалился в коллектор

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по реке Малаховке. Подземный Екатеринбург. Екатеринбург, люк, канализация, коллекторный колодец
Инцидент произошел в районе Сибирского тракта Фото:

Мальчик провалился в канализационный коллектор в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Вчера вечером в специальные службы поступило тревожное сообщение: в коллектор в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге провалился ребенок. Прибыв на место, сотрудники МЧС России установили специальный трипод с лебедкой, спустились к подростку, после чего подняли его на поверхность и отогрели в служебном автомобиле», — сообщает пресс-служба ведомства.

При падении подросток не получил травм и значительных повреждений. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Коллектор, куда провалился ребенок, был открыт
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На помощь подростку пришли спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС
Фото:

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Мальчик провалился в канализационный коллектор в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Вчера вечером в специальные службы поступило тревожное сообщение: в коллектор в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге провалился ребенок. Прибыв на место, сотрудники МЧС России установили специальный трипод с лебедкой, спустились к подростку, после чего подняли его на поверхность и отогрели в служебном автомобиле», — сообщает пресс-служба ведомства. При падении подросток не получил травм и значительных повреждений. Медицинская помощь ему не понадобилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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