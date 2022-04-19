В Екатеринбурге подросток провалился в коллектор

20 апреля 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в районе Сибирского тракта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мальчик провалился в канализационный коллектор в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Вчера вечером в специальные службы поступило тревожное сообщение: в коллектор в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге провалился ребенок. Прибыв на место, сотрудники МЧС России установили специальный трипод с лебедкой, спустились к подростку, после чего подняли его на поверхность и отогрели в служебном автомобиле», — сообщает пресс-служба ведомства. При падении подросток не получил травм и значительных повреждений. Медицинская помощь ему не понадобилась. Коллектор, куда провалился ребенок, был открыт Фото: ГУ МЧС по Свердловской области На помощь подростку пришли спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Мальчик провалился в канализационный коллектор в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Вчера вечером в специальные службы поступило тревожное сообщение: в коллектор в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге провалился ребенок. Прибыв на место, сотрудники МЧС России установили специальный трипод с лебедкой, спустились к подростку, после чего подняли его на поверхность и отогрели в служебном автомобиле», — сообщает пресс-служба ведомства. При падении подросток не получил травм и значительных повреждений. Медицинская помощь ему не понадобилась.