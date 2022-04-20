Пермский бизнесмен Евгений Фридман стал директором ООО УК «Нацмедхолдинг», куда входят компании, предоставляющие автомобили скорой помощи. Информация отражена в СБИС.
«Директор ООО УК „Нацмедхолдинг“ — Фридман Евгений Михайлович», — указано в СБИС. До того должность директора указанной управляющей компании занимал Руслан Хамидов.
«Нацмедхолдинг» оказалась в центре скандала после того, как водителям компаний, которые занимаются извозом бригад скорой медпомощи, перестали платить зарплату. Юрлица, подконтрольные Фридману, были внесены в реестр недобросовестных поставщиков, а на счета ООО УК «Нацмедхолдинг» был наложен арест. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре и ФСБ.
Пермский бизнесмен Евгений Фридман стал директором ООО УК «Нацмедхолдинг», куда входят компании, предоставляющие автомобили скорой помощи. Информация отражена в СБИС. «Директор ООО УК „Нацмедхолдинг“ — Фридман Евгений Михайлович», — указано в СБИС. До того должность директора указанной управляющей компании занимал Руслан Хамидов. «Нацмедхолдинг» оказалась в центре скандала после того, как водителям компаний, которые занимаются извозом бригад скорой медпомощи, перестали платить зарплату. Юрлица, подконтрольные Фридману, были внесены в реестр недобросовестных поставщиков, а на счета ООО УК «Нацмедхолдинг» был наложен арест. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре и ФСБ.