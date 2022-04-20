20 апреля 2022
19 апреля 2022

Пермский бизнесмен возглавил скандальную компанию. Она привлекла внимание прокуратуры и ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг против Ковтун, Евгений Фридман
Евгений Фридман стал директором ООО УК «Нацмедхолдинг» Фото:

Пермский бизнесмен Евгений Фридман стал директором ООО УК «Нацмедхолдинг», куда входят компании, предоставляющие автомобили скорой помощи. Информация отражена в СБИС.

«Директор ООО УК „Нацмедхолдинг“ — Фридман Евгений Михайлович», — указано в СБИС. До того должность директора указанной управляющей компании занимал Руслан Хамидов.

«Нацмедхолдинг» оказалась в центре скандала после того, как водителям компаний, которые занимаются извозом бригад скорой медпомощи, перестали платить зарплату. Юрлица, подконтрольные Фридману, были внесены в реестр недобросовестных поставщиков, а на счета ООО УК «Нацмедхолдинг» был наложен арест. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре и ФСБ.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

Пермский бизнесмен Евгений Фридман стал директором ООО УК «Нацмедхолдинг», куда входят компании, предоставляющие автомобили скорой помощи. Информация отражена в СБИС. «Директор ООО УК „Нацмедхолдинг“ — Фридман Евгений Михайлович», — указано в СБИС. До того должность директора указанной управляющей компании занимал Руслан Хамидов. «Нацмедхолдинг» оказалась в центре скандала после того, как водителям компаний, которые занимаются извозом бригад скорой медпомощи, перестали платить зарплату. Юрлица, подконтрольные Фридману, были внесены в реестр недобросовестных поставщиков, а на счета ООО УК «Нацмедхолдинг» был наложен арест. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре и ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...