Арестованы счета компании владельца свердловских и пермских скорых

Счета пермской компании ООО «УК Нацмедхолдинг» арестовали налоговики. Сведения о блокировке опубликованы на сайте ФНС России. Бенефициар компании Евгений Фридман, организации которого предоставляют автомобили скорой помощи в Перми и Екатеринбурге, заявил «URA.RU», что речь идет о небольшой сумме.
«700 рублей [арестовали]», — прокомментировал «URA.RU» информацию об аресте счетов Фридман. По данным ФНС, аресты наложены 31 декабря 2019 года. За день до этого в компании сменился директор, вместо Павла Шмакова им стал Руслан Ибрагимович Хамидов, а учредителем компании с 2017 года является Ибрагим Хамидов. Фридман, который не отрицает связь с этой компанией, утверждает, что это «техническая смена» директора.
30 декабря Руслан Хамидов также возглавил другую компанию Фридмана — ООО «Новоскор-Екатеринбург». По данным картотеки СБИС, эта компания в ноябре 2019 года сменила название с ООО «Новоскор» на ООО «Новоскор-Екатеринбург», а также юридический адрес с «Пермь, ул. Советская, д. 76» на «Екатеринбург, ул. Кислородная, к. 7».
Обе организации находятся в реестре недобросовестных поставщиков, куда были включены по решению УФАС в августе и октябре 2019 года. В этот же период организации, подконтрольные Фридману, получили контракты на предоставление автомобилей скорой помощи в Екатеринбурге и Перми.