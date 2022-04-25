Свердловские металлурги отказываются от выплаты дивидендов

Прибыль урожайного 2021 года многие оставляют нераспределенной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многие металлургические предприятия в Свердловской области, несмотря на рекордную прибыль, не планируют выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Это следует из данных компаний, опубликованных на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Так, доходы от прибыли не получат акционеры «Среднеуральского медеплавильного завода» (СУМЗ, входит в УГМК) и «Ключевского завода ферросплавов». СУМЗ в 2021 году увеличил чистую прибыль на 60% — с 3,2 млрд рублей до 5,1 млрд рублей. Совет директоров рекомендовал собранию акционеров дивиденд не начислять и не выплачивать. Аналогичные рекомендации от наблюдательного совета получило собрание акционеров «Ключевского завода ферросплавов».

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль в размере 33 243 079 рублей 14 копеек направить на погашение убытков прошлых лет. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать», — говорится в материалах КЗФ.

В первой половине 2021 года на мировом рынке произошел резкий скачок цен на металлы. Он был спровоцирован в первую очередь остановкой многих металлургических предприятий, особенно в Китае, из-за пандемии коронавируса. В результате российские металлурги значительно увеличили свои доходы. Правительство РФ после этого требовало снизить цены на металлы внутри страны и ввело временные экспортные пошлины на сталь и цветные металлы. Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов заявлял, что металлурги «нахлобучили» государство (недоплатили налоги — прим. ред.) примерно на 100 млрд руб.

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