Аксенов разнес главу «Азова»* за его слова о «Бессмертном полку». «Бешеное животное!»

23 апреля 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Аксенов назвал основателя нацбатальона бешеным животным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Крыма Сергей Аксенов назвал основателя нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) Андрея Билецкого «бешеным животным». Такое сравнение было озвучено после слов националиста о возможном ударе ракетой «Точка-У» по шествию «Бессмертного полка» в Мариуполе. «Бешеное животное. Слова этого подонка — еще одно подтверждение того, что Россия воюет с абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он выразил убеждение, что центры управления, включая Верховную Раду, администрацию президента Украины, здания СБУ, минобороны являются законными целями для высокоточного оружия. Вооруженных Сил России. «А тех военных преступников, которые уцелеют в процессе демилитаризации и денацификации, надо судить и казнить публично. Как наши деды и прадеды казнили бандеровскую сволочь», — заключил глава Крыма. 22 апреля Билецкий в эфире украинского телевидения заявил, что нацбатальон планирует нанести удар ракетой «Точка-У» по шествию «Бессмертного полка» в Мариуполе. Сообщалось, что Следственный комитет России даст оценку подобным заявлениям, передает RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Мариуполя. Заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева заявила, что 9 мая в городе пройдет шествие «Бессмертного полка», пишет «Царьград». *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал основателя нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) Андрея Билецкого «бешеным животным». Такое сравнение было озвучено после слов националиста о возможном ударе ракетой «Точка-У» по шествию «Бессмертного полка» в Мариуполе. «Бешеное животное. Слова этого подонка — еще одно подтверждение того, что Россия воюет с абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он выразил убеждение, что центры управления, включая Верховную Раду, администрацию президента Украины, здания СБУ, минобороны являются законными целями для высокоточного оружия. Вооруженных Сил России. «А тех военных преступников, которые уцелеют в процессе демилитаризации и денацификации, надо судить и казнить публично. Как наши деды и прадеды казнили бандеровскую сволочь», — заключил глава Крыма. 22 апреля Билецкий в эфире украинского телевидения заявил, что нацбатальон планирует нанести удар ракетой «Точка-У» по шествию «Бессмертного полка» в Мариуполе. Сообщалось, что Следственный комитет России даст оценку подобным заявлениям, передает RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о полном взятии Мариуполя. Заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева заявила, что 9 мая в городе пройдет шествие «Бессмертного полка», пишет «Царьград». *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.