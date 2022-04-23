Нутрициолог перечислила фрукты и ягоды, которые опасны весной

24 апреля 2022 в 05:13 Размер текста - 17 +

Не стоит покупать слишком красивые плоды, потому что в них может быть множество химических добавок, заявила Ната Гончар Фото: Денис Моргунов © URA.RU От ряда фруктов, овощей и ягод стоит отказаться весной из-за большой вероятности интоксикации. Об этом сообщила основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар. Весной не стоит покупать яблоки, клубнику и виноград, потому что производители ускоряют процесс созревания плодов с помощью нитратов, которые могут спровоцировать у человека аллергию, отравления и нарушения работы щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта, рассказала Ната Гончар агентству «Прайм». Она уточнила, что накопленные в организме нитраты могут вызвать хроническую интоксикацию. Покупая овощи, советует специалист, стоит обращать внимание на их внешний вид. По ее словам, не стоит покупать слишком большие и яркие плоды, так как они могут содержать в себе массу химических добавок. Чтобы не отравиться нутрициолог советует вымачивать овощи, фрукты и зелен перед употреблением, а также добавлять во все свежие овощные салаты сок лимона. «Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды <…>. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины», — резюмировала Гончар. Ранее нутрициолог Мария Розанова сообщила об опасности помидоров. Паразитолог Светлана Заречная предупредила россиян о возможности отравления крупами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

От ряда фруктов, овощей и ягод стоит отказаться весной из-за большой вероятности интоксикации. Об этом сообщила основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар. Весной не стоит покупать яблоки, клубнику и виноград, потому что производители ускоряют процесс созревания плодов с помощью нитратов, которые могут спровоцировать у человека аллергию, отравления и нарушения работы щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта, рассказала Ната Гончар агентству «Прайм». Она уточнила, что накопленные в организме нитраты могут вызвать хроническую интоксикацию. Покупая овощи, советует специалист, стоит обращать внимание на их внешний вид. По ее словам, не стоит покупать слишком большие и яркие плоды, так как они могут содержать в себе массу химических добавок. Чтобы не отравиться нутрициолог советует вымачивать овощи, фрукты и зелен перед употреблением, а также добавлять во все свежие овощные салаты сок лимона. «Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды <…>. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины», — резюмировала Гончар. Ранее нутрициолог Мария Розанова сообщила об опасности помидоров. Паразитолог Светлана Заречная предупредила россиян о возможности отравления крупами.