23 апреля 2022

Нутрициолог перечислила фрукты и ягоды, которые опасны весной

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, овощи, фрукты
Не стоит покупать слишком красивые плоды, потому что в них может быть множество химических добавок, заявила Ната Гончар Фото:

От ряда фруктов, овощей и ягод стоит отказаться весной из-за большой вероятности интоксикации. Об этом сообщила основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар.

Весной не стоит покупать яблоки, клубнику и виноград, потому что производители ускоряют процесс созревания плодов с помощью нитратов, которые могут спровоцировать у человека аллергию, отравления и нарушения работы щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта, рассказала Ната Гончар агентству «Прайм». Она уточнила, что накопленные в организме нитраты могут вызвать хроническую интоксикацию.

Покупая овощи, советует специалист, стоит обращать внимание на их внешний вид. По ее словам, не стоит покупать слишком большие и яркие плоды, так как они могут содержать в себе массу химических добавок.

Чтобы не отравиться нутрициолог советует вымачивать овощи, фрукты и зелен перед употреблением, а также добавлять во все свежие овощные салаты сок лимона. «Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды <…>. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины», — резюмировала Гончар.

Ранее нутрициолог Мария Розанова сообщила об опасности помидоров. Паразитолог Светлана Заречная предупредила россиян о возможности отравления крупами.

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От ряда фруктов, овощей и ягод стоит отказаться весной из-за большой вероятности интоксикации. Об этом сообщила основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар. Весной не стоит покупать яблоки, клубнику и виноград, потому что производители ускоряют процесс созревания плодов с помощью нитратов, которые могут спровоцировать у человека аллергию, отравления и нарушения работы щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта, рассказала Ната Гончар агентству «Прайм». Она уточнила, что накопленные в организме нитраты могут вызвать хроническую интоксикацию. Покупая овощи, советует специалист, стоит обращать внимание на их внешний вид. По ее словам, не стоит покупать слишком большие и яркие плоды, так как они могут содержать в себе массу химических добавок. Чтобы не отравиться нутрициолог советует вымачивать овощи, фрукты и зелен перед употреблением, а также добавлять во все свежие овощные салаты сок лимона. «Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды <…>. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины», — резюмировала Гончар. Ранее нутрициолог Мария Розанова сообщила об опасности помидоров. Паразитолог Светлана Заречная предупредила россиян о возможности отравления крупами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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