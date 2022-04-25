Элиты делегировали нового представителя в гордуму Челябинска

Юрий Панов второй раз стал депутатом городской думы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Место досрочно подавшего в отставку Антона Хромова в гордуме Челябинска занял депутат Металлургического райсовета областного центра Юрий Панов. Об этом сообщили URA.RU 26 апреля в гордуме.

«Сегодня прошло соответствующее заседание. „За“ проголосовали единогласно, за исключением одного человека. Панову вручили мандат, он будет работать в постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию», — пояснили URA.RU в думе.

Директор ООО «Автодорожник» Хромов активно участвует в деятельности движения экс-депутата Госдумы Андрея Барышева «Соцгород». Как и другие представители «пула Барышева», в 2021 году он демонстративно вышел из «Единой России. В начале апреля Хромов отказался от депутатских полномочий, объяснив это личными мотивами. Автоматически освободился и мандат Хромова в гордуме, где он представлял Металлургический райсовет, руководя той самой комиссией, в состав которой вошел его сменщик.

В середине месяца депутаты Металлургического района решили делегировать вместо него в городскую думу Юрия Панова, и получили единогласную поддержку районного политсовета «Единой России». В 2014—2019 годах Панов уже работал в гордуме, считаясь достаточно эффективным депутатом.