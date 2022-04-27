Ушедшего из свердловского заксо оппозиционера сменил бизнесмен

В свердловском заксобрании сменился представитель «Новых людей» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Место от партии «Новые люди» в свердловском заксобрании, освободившееся с уходом ресторатора Ивана Зайченко, официально занял бизнесмен, директор НПО «Углекокс» Владимир Загайнов. Такое решение, как и анонсировало ранее URA.RU, утвердила областная избирательная комиссия, сообщили в ее пресс-службе.

«Освободившийся мандат [депутата заксобрания] передан Владимиру Загайнову, выдвинутому партией „Новые люди“. Признан вакантным депутатский мандат Ивана Зайченко, досрочно сложившего свои полномочия депутата», — сообщили в избиркоме по итогам очередного заседания.

В ходе депутатских выборов 2021 года Загайнов возглавлял Верх-Исетскую территориальную группу — самую успешную для «Новых людей» в той кампании. И тогда ожидалось, что по итогам распределения мандатов именно он станет одним из двух депутатов от партии. Однако в заксобрание было решено отправить Зайченко и главу фракции «Новых людей» Ранта Агаджаняна.

О сложении полномочий Зайченко, владелец сети ресторанов «Сушкоф» и магазинов «ЖизньМарт», объявил 15 апреля. Бизнесмен признавал, что не видит себя в политике. URA.RU сообщало, что его место займет Загайнов. Перед этим депутаты заксобрания должны были согласовать отставку Зайченко, однако заседание закончилось публичным скандалом.

Депутатом заксобрания Зайченко пробыл чуть больше полугода. На первом же заседании он высказал разочарование своим присутствием в парламенте. Тогда же ресторатор заявил, что не видит смысла в существовании заксо, чем, по слухам, настроил против себя опытных депутатов. Однако позднее конфликт удалось погасить благодаря вмешательству спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной.

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