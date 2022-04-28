Жители Екатеринбурга боятся пробок из-за перекрытия улицы. «Будет невозможно выехать из двора»

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Движение по Алма-Атинскому переулку перекроют почти на месяц Фото:

Екатеринбуржцы переживают, что будут стоять в автомобильных пробках из-за перекрытия Алма-Атинского переулка. Об этом сообщил читатель URA.RU. Перекрытие продлится с 18 мая по 1 июня 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте.

«Мы с женой оба водим машину и постоянно, выезжая из своего двора, встаем в пробку на Алма-Атинском переулке. Если его перекроют, то будем стоять в пробке на улице Шатурской», — рассказывает житель дома на улице Онежской, 7. Пресс-служба мэрии уточняет, что на участке в этот период будет проводиться благоустройство территории после ремонта тепловых сетей.

Ранее URA.RU писало, что главный выезд из Академического района частично перекрыли на три месяца — с 12 февраля по 15 мая. Но это почти не сказалось на движении автомобилей, удивив жителей района.

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Екатеринбуржцы переживают, что будут стоять в автомобильных пробках из-за перекрытия Алма-Атинского переулка. Об этом сообщил читатель URA.RU. Перекрытие продлится с 18 мая по 1 июня 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте. «Мы с женой оба водим машину и постоянно, выезжая из своего двора, встаем в пробку на Алма-Атинском переулке. Если его перекроют, то будем стоять в пробке на улице Шатурской», — рассказывает житель дома на улице Онежской, 7. Пресс-служба мэрии уточняет, что на участке в этот период будет проводиться благоустройство территории после ремонта тепловых сетей. Ранее URA.RU писало, что главный выезд из Академического района частично перекрыли на три месяца — с 12 февраля по 15 мая. Но это почти не сказалось на движении автомобилей, удивив жителей района.
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