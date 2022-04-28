Жители Екатеринбурга боятся пробок из-за перекрытия улицы. «Будет невозможно выехать из двора»

28 апреля 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Движение по Алма-Атинскому переулку перекроют почти на месяц Фото: Сергей Русанов © URA.RU Екатеринбуржцы переживают, что будут стоять в автомобильных пробках из-за перекрытия Алма-Атинского переулка. Об этом сообщил читатель URA.RU. Перекрытие продлится с 18 мая по 1 июня 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте. «Мы с женой оба водим машину и постоянно, выезжая из своего двора, встаем в пробку на Алма-Атинском переулке. Если его перекроют, то будем стоять в пробке на улице Шатурской», — рассказывает житель дома на улице Онежской, 7. Пресс-служба мэрии уточняет, что на участке в этот период будет проводиться благоустройство территории после ремонта тепловых сетей. Ранее URA.RU писало, что главный выезд из Академического района частично перекрыли на три месяца — с 12 февраля по 15 мая. Но это почти не сказалось на движении автомобилей, удивив жителей района. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбуржцы переживают, что будут стоять в автомобильных пробках из-за перекрытия Алма-Атинского переулка. Об этом сообщил читатель URA.RU. Перекрытие продлится с 18 мая по 1 июня 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте. «Мы с женой оба водим машину и постоянно, выезжая из своего двора, встаем в пробку на Алма-Атинском переулке. Если его перекроют, то будем стоять в пробке на улице Шатурской», — рассказывает житель дома на улице Онежской, 7. Пресс-служба мэрии уточняет, что на участке в этот период будет проводиться благоустройство территории после ремонта тепловых сетей. Ранее URA.RU писало, что главный выезд из Академического района частично перекрыли на три месяца — с 12 февраля по 15 мая. Но это почти не сказалось на движении автомобилей, удивив жителей района.