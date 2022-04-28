Свердловской области одобрили кредит на 3,6 млрд на стройку

29 апреля 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

На эти деньги планируется ввести в эксплуатацию 4,3 млн кв. метров жилья Фото: Сергей Русанов © URA.RU Правительственная комиссия одобрила заявку Свердловской области на бюджетный кредит для строительства нового жилья. Информация об этом появилась на сайте кабмина РФ по итогам заседания президиума правкомиссии. «В Свердловской области при использовании бюджетного кредита в размере 3,6 млрд рублей будет создана инфраструктура для развития жилищного строительства с обеспечением ввода порядка 4,3 млн кв. метров жилья», — следует из документа. Всего заявки в правительственную комиссию подавали 79 регионов РФ, но одобрили только восьми. «Очень важно, что предоставляемое регионам льготное финансирование направлено на комплексное развитие территорий и увеличение объемов жилищного строительства. Развитие инфраструктуры способствует реализации ряда госпрограмм, которые направлены и на улучшение жилищных условий граждан, и на обеспечение их качественными дорогами, и на повышение качества услуг ЖКХ, и при этом создаются новые рабочие места», — отметил во время заседания заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин. Ранее URA.RU сообщало, что Хуснуллин выделил Свердловскую область в числе регионов-лидеров по итогам проведенного анализа по показателям ввода жилья на душу населения за 2019—2021 годы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Правительственная комиссия одобрила заявку Свердловской области на бюджетный кредит для строительства нового жилья. Информация об этом появилась на сайте кабмина РФ по итогам заседания президиума правкомиссии. «В Свердловской области при использовании бюджетного кредита в размере 3,6 млрд рублей будет создана инфраструктура для развития жилищного строительства с обеспечением ввода порядка 4,3 млн кв. метров жилья», — следует из документа. Всего заявки в правительственную комиссию подавали 79 регионов РФ, но одобрили только восьми. «Очень важно, что предоставляемое регионам льготное финансирование направлено на комплексное развитие территорий и увеличение объемов жилищного строительства. Развитие инфраструктуры способствует реализации ряда госпрограмм, которые направлены и на улучшение жилищных условий граждан, и на обеспечение их качественными дорогами, и на повышение качества услуг ЖКХ, и при этом создаются новые рабочие места», — отметил во время заседания заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин. Ранее URA.RU сообщало, что Хуснуллин выделил Свердловскую область в числе регионов-лидеров по итогам проведенного анализа по показателям ввода жилья на душу населения за 2019—2021 годы.