В Екатеринбурге состоялся финал Кубка Третьяка

30 апреля 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов (на фото слева), Евгений Куйвашев (на фото по центру), Владислав Третьяк (на фото справа) ФОТО: Пресс-служба правительства Свердловской области На финальных матчах лично присутствовали Владислав Третьяк вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Хоккеем в Свердловской области сегодня занимаются около тридцати тысяч человек — от пяти до шестидесяти лет и даже старше. Со своей стороны мы будем делать все, чтобы увеличивать наши возможности по занятию спортом как детей, так и людей старшего возраста», — заявил глава региона. За последние десять лет власти Свердловской области построили 25 ледовых арен, к уже имеющимся 12. Олимпийский чемпион Владислав Третьяк отметил, что Екатеринбург сильно преобразился за последние несколько лет благодаря главам города и региона. Кроме этого отметил, что по количеству хоккейных арен Екатеринбург уступает лишь Москве и Казани. Недавно URA.RU рассказывало, как свердловские VIP-политики сразились в хоккейном матче. Свердловская область считается одним из самых спортивных регионов страны, об этом Куйвашев сообщал Путину на заседании по развитию массового спорта. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

На финальных матчах лично присутствовали Владислав Третьяк вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Хоккеем в Свердловской области сегодня занимаются около тридцати тысяч человек — от пяти до шестидесяти лет и даже старше. Со своей стороны мы будем делать все, чтобы увеличивать наши возможности по занятию спортом как детей, так и людей старшего возраста», — заявил глава региона. За последние десять лет власти Свердловской области построили 25 ледовых арен, к уже имеющимся 12. Олимпийский чемпион Владислав Третьяк отметил, что Екатеринбург сильно преобразился за последние несколько лет благодаря главам города и региона. Кроме этого отметил, что по количеству хоккейных арен Екатеринбург уступает лишь Москве и Казани. Недавно URA.RU рассказывало, как свердловские VIP-политики сразились в хоккейном матче. Свердловская область считается одним из самых спортивных регионов страны, об этом Куйвашев сообщал Путину на заседании по развитию массового спорта.