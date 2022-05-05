Мошенник выманивает небольшие суммы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Перми бьют тревогу сотрудники офисов, салонов красоты, пекарен, магазинов и других заведений, расположенных на первых этажах жилых домов. Как выяснилось, уже несколько месяцев по городу ходит мужчина, который представившись жильцом дома, рассказывает историю о сломавшемся ключе от квартиры и просит денег на ремонт замка или ключа. Недавно его удалось заснять на камеру видеонаблюдения, рассказала URA.RU владелец студии красоты «Эйфория» Гульнара Красильникова.

«Зашел к нам, представился соседом из 42 квартиры по Ушакова 36 б. Сказал, что приехал с суток, сломал ключ от квартиры, попросил деньги на ремонт ключей. А то, мол, лабрадор скулит и перегрызет всю дверь», — рассказала Красильникова. Сотрудники салона решили помочь «соседу», который обещал занести деньги через 40 минут. Но позже выяснилось, что он в этом доме не живет, и лабрадора никто из соседей не держит. По фото сотрудники соседних офисов опознали мужчину — к ним он приходил с такой же историей.

«Я полицию обращалась не из-за денег даже, а чтобы такого не повторилось. Как выяснилось, он очень давно уже ходит, говорят, с осени. Я фото с камер выложила в соцсетях, девчонки из [пунктов выдачи] Ozon, Wildberries говорят, что похож на того, кто к ним также приходил», — говорит Красильникова. По ее словам, некоторым ее пост в соцсетях уже помог — сотрудницы офисов выгоняли мошенника, узнав его. Заявление в полицию хозяйка салона подала. В отделе Кировского района ей обещали, что к ней подойдет участковый. Но тот пока не появлялся.

Мошенника сняла камера наблюдения в салоне красоты Гульнара Красильникова

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