В Серов передали бюст татарского поэта Мусы Джалиля

07 мая 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

Памятник Мусе Джалилю в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители республики Татарстан торжественно передали администрации Серовского городского округа (Свердловская область) бюст татарского поэта Мусы Джалиля. В этом году в городе появится памятник писателю, рассказали в пресс-службе администрации. «Имя великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля навсегда вошло в историю нашего города. <…> Администрация Серовского округа выделила земельный участок для установки памятника. Город Серов пополнит список городов, в которых есть памятник великому поэту Мусе Джалилю, <…> в 2022 году мы установим памятник», — цитирует ТАСС представителей администрации. Установить памятник планируют на площади возле Центральной городской детской библиотеки. Муса Джалиль родился 2 (15) февраля 1906 года в татарской деревне в Оренбургской области. В годы Великой Отечественной войны он сражался на Волховском фронте. Попал в плен, но продолжал борьбу с фашизмом, организовав в тюрьме подпольную организацию, за что был приговорен к смертной казни. До этого Джалиль успел побывать в Серове (тогда Надеждинск), где выступал на совещании рабочих корреспондентов с докладом о задачах массовой печати. По его инициативе в Надеждинске прошел вечер, на котором представители всех национальностей, проживавших в городе, вместе пели народные песни на разных языках и общались. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Представители республики Татарстан торжественно передали администрации Серовского городского округа (Свердловская область) бюст татарского поэта Мусы Джалиля. В этом году в городе появится памятник писателю, рассказали в пресс-службе администрации. «Имя великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля навсегда вошло в историю нашего города. <…> Администрация Серовского округа выделила земельный участок для установки памятника. Город Серов пополнит список городов, в которых есть памятник великому поэту Мусе Джалилю, <…> в 2022 году мы установим памятник», — цитирует ТАСС представителей администрации. Установить памятник планируют на площади возле Центральной городской детской библиотеки. Муса Джалиль родился 2 (15) февраля 1906 года в татарской деревне в Оренбургской области. В годы Великой Отечественной войны он сражался на Волховском фронте. Попал в плен, но продолжал борьбу с фашизмом, организовав в тюрьме подпольную организацию, за что был приговорен к смертной казни. До этого Джалиль успел побывать в Серове (тогда Надеждинск), где выступал на совещании рабочих корреспондентов с докладом о задачах массовой печати. По его инициативе в Надеждинске прошел вечер, на котором представители всех национальностей, проживавших в городе, вместе пели народные песни на разных языках и общались.