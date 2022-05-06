В Челябинской области ищут 17-летнего подростка

Информацию о пропавшем ребенке можно сообщить в полицию и волонтерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области разыскивают 17-летнего Кирилла Белянкина. Как сообщили в поисковом отряде «Легион Спас74», подросток 6 мая уехал из садов в Магнитогорске и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

«Внимание! Пропал подросток. Белянкин Кирилл 2004 года рождения. 6 мая в 14 часов уехал из СНТ „Металлург 2“. С тех его местонахождение неизвестно. Может нуждаться в медицинской помощи», — сообщили поисковики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок был одет в синие джинсы и короткую ветровку того же цвета, кепку с эмблемой «Металлург». Его рост 180 сантиметров, короткая стрижка, волосы русые, глаза голубые. Особая примета: родимое пятно на ноге выше колена.

Любую информацию о местоположении магнитогорца можно сообщить в любой отдел полиции и по номеру 112. Также можно связаться с волонтерами по номеру 8-800-300-85-99.