06 мая 2022

В Челябинской области ищут 17-летнего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первомайский концерт в ЦПКиО им. Гагарина. Челябинск , полиция
Информацию о пропавшем ребенке можно сообщить в полицию и волонтерам Фото:

В Челябинской области разыскивают 17-летнего Кирилла Белянкина. Как сообщили в поисковом отряде «Легион Спас74», подросток 6 мая уехал из садов в Магнитогорске и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

«Внимание! Пропал подросток. Белянкин Кирилл 2004 года рождения. 6 мая в 14 часов уехал из СНТ „Металлург 2“. С тех его местонахождение неизвестно. Может нуждаться в медицинской помощи», — сообщили поисковики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок был одет в синие джинсы и короткую ветровку того же цвета, кепку с эмблемой «Металлург». Его рост 180 сантиметров, короткая стрижка, волосы русые, глаза голубые. Особая примета: родимое пятно на ноге выше колена.

Любую информацию о местоположении магнитогорца можно сообщить в любой отдел полиции и по номеру 112. Также можно связаться с волонтерами по номеру 8-800-300-85-99.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

В Челябинской области разыскивают 17-летнего Кирилла Белянкина. Как сообщили в поисковом отряде «Легион Спас74», подросток 6 мая уехал из садов в Магнитогорске и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. «Внимание! Пропал подросток. Белянкин Кирилл 2004 года рождения. 6 мая в 14 часов уехал из СНТ „Металлург 2“. С тех его местонахождение неизвестно. Может нуждаться в медицинской помощи», — сообщили поисковики на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ребенок был одет в синие джинсы и короткую ветровку того же цвета, кепку с эмблемой «Металлург». Его рост 180 сантиметров, короткая стрижка, волосы русые, глаза голубые. Особая примета: родимое пятно на ноге выше колена. Любую информацию о местоположении магнитогорца можно сообщить в любой отдел полиции и по номеру 112. Также можно связаться с волонтерами по номеру 8-800-300-85-99.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...