Рогозин: Россия уничтожит НАТО за полчаса

Дмитрий Рогозин заявил, что РФ не должна допустить ядерной войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В случае начала ядерной войны Россия уничтожит страны НАТО всего за полчаса. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отметил, что допустить такого исхода нельзя, так как это скажется на состоянии Земли.

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли. Поэтому нам придется побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами», — написал Рогозин в своем telegram-канале.

Ранее замдиректора ДИП МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. По его словам, заявление «ядерное пятерки» о недопустимости этого являются принципиальной позицией для РФ.