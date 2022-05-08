В Перми выстрелили орудия в честь Дня Победы

Акция «Бессмертный цех» посвящена труженикам «Мотовилихинских заводов» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми на 9 мая состоялось шествие «Бессмертного цеха». Акция посвящена рабочим и инженерам «Мотовилихинских заводов», ковавших победу в тылу. В честь 77-летия Победы в городе произвели выстрелы из артиллерийских орудий, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

«Последние два года мероприятие не проводилось в традиционном формате в связи с пандемией. Сегодня мы возобновили эту добрую традицию по увековечению памяти тех, кто ковал победу в тылу. В акции приняло участие более 1000 человек», — рассказал агентству пресс-секретарь «Мотовилихинских заводов» Евгений Цвет.

Колонну «Бессмертного цеха» возглавили учащиеся кадетского корпуса, следом за ними прошли работники завода и жители города с портретами своих близких. Шествие стартовало от музея пермской артиллерии. Колонна проследовала по улицам Свердлова и Уральской к мемориалу павшим работникам завода. Там состоялся торжественный митинг с участием ветеранов и праздничный концерт, венчали который девять артиллерийских залпов.

Акция «Бессмертный цех» прошла в традиционном формате впервые за три года Фото: Евгений Цвет