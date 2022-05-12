Пропавшего 19 лет назад белоруса нашли в Челябинске по TikTok

Житель Пензы опознал родного брата в бездомном из видеоролика в TikTok, который был снят в Челябинске. Мужчина, служивший в Афганистане, пропал в 2003 году.
«Авторы видео сообщили, что запись делали в Челябинске на улице Кирова, но сами они там были проездом, поэтому помочь ничем не могут. Подтвердить личность бездомного пока не удалось», — сообщает телеканал «360».
Житель Белоруссии Петр Хосевич в 2003 году приехал в Пензу, где живет его брат, после чего отправился в Москву на заработки и пропал. Родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении мужчины, однако поиски не дали результатов.
Житель Пензы опознал пропавшего в 2003 году брата в бездомном из Челябинска
Телеканал «360»
После появления ролика в соцсети поиски пропавшего возобновились. Осложняет ситуацию то, что мужчина ничего не помнит и называет себя разными именами. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию. Особые приметы — татуировка обнаженной девушки на левом плече.
Житель Пензы опознал родного брата в бездомном из видеоролика в TikTok, который был снят в Челябинске. Мужчина, служивший в Афганистане, пропал в 2003 году. «Авторы видео сообщили, что запись делали в Челябинске на улице Кирова, но сами они там были проездом, поэтому помочь ничем не могут. Подтвердить личность бездомного пока не удалось», — сообщает телеканал «360». Житель Белоруссии Петр Хосевич в 2003 году приехал в Пензу, где живет его брат, после чего отправился в Москву на заработки и пропал. Родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении мужчины, однако поиски не дали результатов. После появления ролика в соцсети поиски пропавшего возобновились. Осложняет ситуацию то, что мужчина ничего не помнит и называет себя разными именами. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию. Особые приметы — татуировка обнаженной девушки на левом плече.