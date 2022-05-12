12 мая 2022
11 мая 2022

Пропавшего 19 лет назад белоруса нашли в Челябинске по TikTok

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
Мужчина пропал в Москве, куда приехал из Пензы Фото:

Житель Пензы опознал родного брата в бездомном из видеоролика в TikTok, который был снят в Челябинске. Мужчина, служивший в Афганистане, пропал в 2003 году.

«Авторы видео сообщили, что запись делали в Челябинске на улице Кирова, но сами они там были проездом, поэтому помочь ничем не могут. Подтвердить личность бездомного пока не удалось», — сообщает телеканал «360».

Житель Белоруссии Петр Хосевич в 2003 году приехал в Пензу, где живет его брат, после чего отправился в Москву на заработки и пропал. Родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении мужчины, однако поиски не дали результатов.

Житель Пензы опознал пропавшего в 2003 году брата в бездомном из Челябинска

После появления ролика в соцсети поиски пропавшего возобновились. Осложняет ситуацию то, что мужчина ничего не помнит и называет себя разными именами. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию. Особые приметы — татуировка обнаженной девушки на левом плече.

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Житель Пензы опознал родного брата в бездомном из видеоролика в TikTok, который был снят в Челябинске. Мужчина, служивший в Афганистане, пропал в 2003 году. «Авторы видео сообщили, что запись делали в Челябинске на улице Кирова, но сами они там были проездом, поэтому помочь ничем не могут. Подтвердить личность бездомного пока не удалось», — сообщает телеканал «360». Житель Белоруссии Петр Хосевич в 2003 году приехал в Пензу, где живет его брат, после чего отправился в Москву на заработки и пропал. Родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении мужчины, однако поиски не дали результатов. После появления ролика в соцсети поиски пропавшего возобновились. Осложняет ситуацию то, что мужчина ничего не помнит и называет себя разными именами. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию. Особые приметы — татуировка обнаженной девушки на левом плече.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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