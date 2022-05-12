Жители Тобольска боятся идти вечером мимо заброшенного детского сада (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тобольска обратились к властям с просьбой решить судьбу заброшенного детского сада. Пост с просьбой был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Администрация города Тобольска, планируется ли когда-либо благоустройство территории в районе дома номер 19 по Знаменскому переулку? Заброшенный садик, потом это была детская инфекционная больница, стал рассадником бомжей и наркоманов, приличная рощица вокруг превратилась в помойку», — пишет автор поста Антон Мироненко.

Тоболяки в комментариях поддержали автора. Некоторые жители сообщили, что им страшно идти мимо здания вечером. «Постоянно какие-то крики или драки там происходят непонятные. Страшно вечером идти домой. А еще к тому же рядом стадион „ФК Тобол“, спортивная школа, где занимаются ребятишки разных возрастов. Никакой безопасности для детей», — написала Алена Демид. «Ну скажем не рассадник, а приют. И не только бомжей, а и других личностей с низкой социальной ответственностью. Зимой вроде писали о том, что делать что-то собрались. Может теперь лета ждут», — поинтересовалась Ирина Шустова.

В пресс-службе Администрации Тобольска URA.RU сообщили, что в настоящий момент помещение передано в частные руки и готовится к ремонту. Чтобы узнать, что будет на месте заброшенной инфекционной больницы агентство направило письменный запрос в информационный центр Правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» Антон Мироненко

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» Антон Мироненко

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