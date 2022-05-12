12 мая 2022

Жители Тобольска просят снести «рассадник бомжей и наркоманов». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исторические дома на улице Береговой. Тюмень, старый дом, заброшенный дом, разбитые окна, ретро, старые окна, дом деревянный, зарека, улица береговая
Жители Тобольска боятся идти вечером мимо заброшенного детского сада (архивное фото) Фото:

Жители Тобольска обратились к властям с просьбой решить судьбу заброшенного детского сада. Пост с просьбой был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Администрация города Тобольска, планируется ли когда-либо благоустройство территории в районе дома номер 19 по Знаменскому переулку? Заброшенный садик, потом это была детская инфекционная больница, стал рассадником бомжей и наркоманов, приличная рощица вокруг превратилась в помойку», — пишет автор поста Антон Мироненко.

Тоболяки в комментариях поддержали автора. Некоторые жители сообщили, что им страшно идти мимо здания вечером. «Постоянно какие-то крики или драки там происходят непонятные. Страшно вечером идти домой. А еще к тому же рядом стадион „ФК Тобол“, спортивная школа, где занимаются ребятишки разных возрастов. Никакой безопасности для детей», — написала Алена Демид. «Ну скажем не рассадник, а приют. И не только бомжей, а и других личностей с низкой социальной ответственностью. Зимой вроде писали о том, что делать что-то собрались. Может теперь лета ждут», — поинтересовалась Ирина Шустова.

В пресс-службе Администрации Тобольска URA.RU сообщили, что в настоящий момент помещение передано в частные руки и готовится к ремонту. Чтобы узнать, что будет на месте заброшенной инфекционной больницы агентство направило письменный запрос в информационный центр Правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий.

Жители Тобольска обратились к властям с просьбой решить судьбу заброшенного детского сада. Пост с просьбой был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Администрация города Тобольска, планируется ли когда-либо благоустройство территории в районе дома номер 19 по Знаменскому переулку? Заброшенный садик, потом это была детская инфекционная больница, стал рассадником бомжей и наркоманов, приличная рощица вокруг превратилась в помойку», — пишет автор поста Антон Мироненко. Тоболяки в комментариях поддержали автора. Некоторые жители сообщили, что им страшно идти мимо здания вечером. «Постоянно какие-то крики или драки там происходят непонятные. Страшно вечером идти домой. А еще к тому же рядом стадион „ФК Тобол“, спортивная школа, где занимаются ребятишки разных возрастов. Никакой безопасности для детей», — написала Алена Демид. «Ну скажем не рассадник, а приют. И не только бомжей, а и других личностей с низкой социальной ответственностью. Зимой вроде писали о том, что делать что-то собрались. Может теперь лета ждут», — поинтересовалась Ирина Шустова. В пресс-службе Администрации Тобольска URA.RU сообщили, что в настоящий момент помещение передано в частные руки и готовится к ремонту. Чтобы узнать, что будет на месте заброшенной инфекционной больницы агентство направило письменный запрос в информационный центр Правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...