12 мая 2022

Пермский боец героически погиб в ходе спецоперации

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Похоронили Илью Сапегина на родине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженца села Платошино Пермского края Илью Сапегина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронили на родине. Кадровый военный, старший лейтенант Сапегин, сражался с превосходящими силами противника, рассказали в администрации Платошино.

«Националисты предприняли попытку вызволить свои подразделения из кольца обороны российских Вооруженных Сил и решили провести массированную атаку через зону ответственности мотострелкового взвода Ильи Сапегина и доставить окруженным боеприпасы и продовольствие. Несмотря на превосходящие силы противника, взвод старшего лейтенанта Сапегина в условиях ведения минометного огня отразил нападение. В ходе обороны своих позиций Илья прицельным огнем уничтожил расчет ПТУР противника. Благодаря смелости и отваге старшего лейтенанта Ильи Сапегина задача по блокированию националистов в населенном пункте была выполнена», — говорится в сообщении администрации Платошинского сельского поселения в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, она носит освободительный характер — ее цель защита жителей Донбасса.

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Уроженца села Платошино Пермского края Илью Сапегина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронили на родине. Кадровый военный, старший лейтенант Сапегин, сражался с превосходящими силами противника, рассказали в администрации Платошино. «Националисты предприняли попытку вызволить свои подразделения из кольца обороны российских Вооруженных Сил и решили провести массированную атаку через зону ответственности мотострелкового взвода Ильи Сапегина и доставить окруженным боеприпасы и продовольствие. Несмотря на превосходящие силы противника, взвод старшего лейтенанта Сапегина в условиях ведения минометного огня отразил нападение. В ходе обороны своих позиций Илья прицельным огнем уничтожил расчет ПТУР противника. Благодаря смелости и отваге старшего лейтенанта Ильи Сапегина задача по блокированию националистов в населенном пункте была выполнена», — говорится в сообщении администрации Платошинского сельского поселения в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, она носит освободительный характер — ее цель защита жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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