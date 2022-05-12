Пермский боец героически погиб в ходе спецоперации

13 мая 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Похоронили Илью Сапегина на родине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженца села Платошино Пермского края Илью Сапегина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронили на родине. Кадровый военный, старший лейтенант Сапегин, сражался с превосходящими силами противника, рассказали в администрации Платошино. «Националисты предприняли попытку вызволить свои подразделения из кольца обороны российских Вооруженных Сил и решили провести массированную атаку через зону ответственности мотострелкового взвода Ильи Сапегина и доставить окруженным боеприпасы и продовольствие. Несмотря на превосходящие силы противника, взвод старшего лейтенанта Сапегина в условиях ведения минометного огня отразил нападение. В ходе обороны своих позиций Илья прицельным огнем уничтожил расчет ПТУР противника. Благодаря смелости и отваге старшего лейтенанта Ильи Сапегина задача по блокированию националистов в населенном пункте была выполнена», — говорится в сообщении администрации Платошинского сельского поселения в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, она носит освободительный характер — ее цель защита жителей Донбасса. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Уроженца села Платошино Пермского края Илью Сапегина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронили на родине. Кадровый военный, старший лейтенант Сапегин, сражался с превосходящими силами противника, рассказали в администрации Платошино. «Националисты предприняли попытку вызволить свои подразделения из кольца обороны российских Вооруженных Сил и решили провести массированную атаку через зону ответственности мотострелкового взвода Ильи Сапегина и доставить окруженным боеприпасы и продовольствие. Несмотря на превосходящие силы противника, взвод старшего лейтенанта Сапегина в условиях ведения минометного огня отразил нападение. В ходе обороны своих позиций Илья прицельным огнем уничтожил расчет ПТУР противника. Благодаря смелости и отваге старшего лейтенанта Ильи Сапегина задача по блокированию националистов в населенном пункте была выполнена», — говорится в сообщении администрации Платошинского сельского поселения в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, она носит освободительный характер — ее цель защита жителей Донбасса.