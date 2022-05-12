12 мая 2022

В Челябинской области будут строить в два раза больше жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, портрет, шаль сергей
Сергей Шаль озвучил планы челябинских властей Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Челябинской области планируют в два раза увеличить объемы сдачи жилья. Об этом 13 мая заявил вице-губернатор Сергей Шаль, передает корреспондент URA.RU.

«Наш целевой показатель — 1 кв. м на человека, сейчас он двое меньше. Для сравнения приведу данные в Свердловской области: там цифра приближается к одному кв. м. Рост показателя позволит вводить больше жилья», — отметил Шаль в эфире «Большой Редакции» ИД «Гранада Пресс».

Этот рост, по словам Шаля, обеспечит региону объемы сдачи на уровне 3,5 млн. жилых квадратных метров. В 2022 году планируют построить 1,72 млн. Уже сейчас строительный сектор работает с опережением прошлогодних показателей. За 4 месяца отрасль добилась ввода в эксплуатацию 800 тыс. кв. м, причем две трети из них — это строительство индивидуального жилья. Вице-губернатор подчеркнул, что Челябинская область полностью обеспечена своими строительными материалами, а импорт в 709 процентов может быть замещен.

«У нас есть граниты, пески, цемент и теперь еще стекло. Это позволяет экономить на транспортировке», — отметил Шаль.

Политика импортозамещения охватила все отрасли российской экономики. Программу реализуют после объявленных рядом стран экономических санкций. Их ввели после того, как Россия начала проведение спецоперации на Украине.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий.

Власти Челябинской области планируют в два раза увеличить объемы сдачи жилья. Об этом 13 мая заявил вице-губернатор Сергей Шаль, передает корреспондент URA.RU. «Наш целевой показатель — 1 кв. м на человека, сейчас он двое меньше. Для сравнения приведу данные в Свердловской области: там цифра приближается к одному кв. м. Рост показателя позволит вводить больше жилья», — отметил Шаль в эфире «Большой Редакции» ИД «Гранада Пресс». Этот рост, по словам Шаля, обеспечит региону объемы сдачи на уровне 3,5 млн. жилых квадратных метров. В 2022 году планируют построить 1,72 млн. Уже сейчас строительный сектор работает с опережением прошлогодних показателей. За 4 месяца отрасль добилась ввода в эксплуатацию 800 тыс. кв. м, причем две трети из них — это строительство индивидуального жилья. Вице-губернатор подчеркнул, что Челябинская область полностью обеспечена своими строительными материалами, а импорт в 709 процентов может быть замещен. «У нас есть граниты, пески, цемент и теперь еще стекло. Это позволяет экономить на транспортировке», — отметил Шаль. Политика импортозамещения охватила все отрасли российской экономики. Программу реализуют после объявленных рядом стран экономических санкций. Их ввели после того, как Россия начала проведение спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...