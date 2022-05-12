В Челябинской области будут строить в два раза больше жилья

Сергей Шаль озвучил планы челябинских властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Челябинской области планируют в два раза увеличить объемы сдачи жилья. Об этом 13 мая заявил вице-губернатор Сергей Шаль, передает корреспондент URA.RU.

«Наш целевой показатель — 1 кв. м на человека, сейчас он двое меньше. Для сравнения приведу данные в Свердловской области: там цифра приближается к одному кв. м. Рост показателя позволит вводить больше жилья», — отметил Шаль в эфире «Большой Редакции» ИД «Гранада Пресс».

Этот рост, по словам Шаля, обеспечит региону объемы сдачи на уровне 3,5 млн. жилых квадратных метров. В 2022 году планируют построить 1,72 млн. Уже сейчас строительный сектор работает с опережением прошлогодних показателей. За 4 месяца отрасль добилась ввода в эксплуатацию 800 тыс. кв. м, причем две трети из них — это строительство индивидуального жилья. Вице-губернатор подчеркнул, что Челябинская область полностью обеспечена своими строительными материалами, а импорт в 709 процентов может быть замещен.

«У нас есть граниты, пески, цемент и теперь еще стекло. Это позволяет экономить на транспортировке», — отметил Шаль.

Политика импортозамещения охватила все отрасли российской экономики. Программу реализуют после объявленных рядом стран экономических санкций. Их ввели после того, как Россия начала проведение спецоперации на Украине.