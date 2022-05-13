Чтобы поймать преступника, полицейские привлекли к операции гаишников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оперативники нижнетагильского МВД пресекли крупный оборот наркотиков. Всего было изъято более двух килограмм наркотических веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области на официальном сайте.

«Задержан 31-летний мужчина из Новоуральска, занимающийся незаконным оборотом наркотиков», — рассказало ведомство. Чтобы поймать преступника, полицейские подготовили операцию, к которой привлекли инспекторов ГИБДД.

Наряд ДПС остановил автомобиль подозреваемого на Черноисточинском шоссе. С собой у мужчины были 2 грамма мефедрона и 0,8 грамм гашиша. Также при обыске оперативники обнаружили сотовый телефон, в котором были фотографии тайников закладок.

Дома у подозреваемого обнаружили вещества и атрибутику, указывающую на причастность к незаконному обороту наркотиков. В квартире было найдено два килограмма гашиша, 350 грамм N-метилэфедрона и около 500 грамм мефедрона. Преступник собирался осуществлять сбыт наркотиков путем размещения закладок на территории Нижнего Тагила. Против него возбуждено несколько уголовных дел. Подозреваемый заключен под стражу.

Сотрудники МВД провели обыск в квартире подозреваемого Фото: ГУ МВД России по Свердловской области