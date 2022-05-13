13 мая 2022

В тагильской колонии за 27 млн сделают остановки для петербуржцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, работа по металлу, фку ик12, исправительная колония12 нижний тагил, цех металлообработки
Для осужденных в ИК-12 это не первый подобный заказ Фото:

Тагильская исправительная колония №12 (Свердловская область) сделает остановочные комплексы для Санкт-Петербурга. Сумма контракта — 27 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

«Участок металлоконструкций ИК-12 в Нижнем Тагиле приступил к реализации государственного контракта на изготовление павильонов ожидания транспорта для города Санкт-Петербурга. Сумма контракта составляет 27,2 млн рублей, срок изготовления шесть месяцев», — говорится в сообщении ведомства. Конструкцию остановок выполнят из металлических труб и стальных пластин, остекление из защитного стекла. Над заказом работают порядка 20 осужденных — сварщики, зачистщики и сборщики.

Цех металлообработки открыли в ИК-12 Нижнего Тагила осенью прошлого года. Осужденные делают не только остановочные комплексы, но и навесы, металлические беседки, скамейки и другие изделия малых архитектурных форм. Ранее URA.RU рассказывало о заключенных, которые делают мебель для студентов из ХМАО.

Цех металлообработки открыли в колонии в сентябре 2021 года
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Осужденные уже делали остановки для Нижнего Тагила
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Работать над заказом будут 20 осужденных
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Тагильская исправительная колония №12 (Свердловская область) сделает остановочные комплексы для Санкт-Петербурга. Сумма контракта — 27 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. «Участок металлоконструкций ИК-12 в Нижнем Тагиле приступил к реализации государственного контракта на изготовление павильонов ожидания транспорта для города Санкт-Петербурга. Сумма контракта составляет 27,2 млн рублей, срок изготовления шесть месяцев», — говорится в сообщении ведомства. Конструкцию остановок выполнят из металлических труб и стальных пластин, остекление из защитного стекла. Над заказом работают порядка 20 осужденных — сварщики, зачистщики и сборщики. Цех металлообработки открыли в ИК-12 Нижнего Тагила осенью прошлого года. Осужденные делают не только остановочные комплексы, но и навесы, металлические беседки, скамейки и другие изделия малых архитектурных форм. Ранее URA.RU рассказывало о заключенных, которые делают мебель для студентов из ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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