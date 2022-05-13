В тагильской колонии за 27 млн сделают остановки для петербуржцев. Фото

14 мая 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

Для осужденных в ИК-12 это не первый подобный заказ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тагильская исправительная колония №12 (Свердловская область) сделает остановочные комплексы для Санкт-Петербурга. Сумма контракта — 27 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. «Участок металлоконструкций ИК-12 в Нижнем Тагиле приступил к реализации государственного контракта на изготовление павильонов ожидания транспорта для города Санкт-Петербурга. Сумма контракта составляет 27,2 млн рублей, срок изготовления шесть месяцев», — говорится в сообщении ведомства. Конструкцию остановок выполнят из металлических труб и стальных пластин, остекление из защитного стекла. Над заказом работают порядка 20 осужденных — сварщики, зачистщики и сборщики. Цех металлообработки открыли в ИК-12 Нижнего Тагила осенью прошлого года. Осужденные делают не только остановочные комплексы, но и навесы, металлические беседки, скамейки и другие изделия малых архитектурных форм. Ранее URA.RU рассказывало о заключенных, которые делают мебель для студентов из ХМАО. Цех металлообработки открыли в колонии в сентябре 2021 года Фото: ГУФСИН Свердловской области Осужденные уже делали остановки для Нижнего Тагила Фото: ГУФСИН Свердловской области Работать над заказом будут 20 осужденных Фото: ГУФСИН Свердловской области Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Тагильская исправительная колония №12 (Свердловская область) сделает остановочные комплексы для Санкт-Петербурга. Сумма контракта — 27 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. «Участок металлоконструкций ИК-12 в Нижнем Тагиле приступил к реализации государственного контракта на изготовление павильонов ожидания транспорта для города Санкт-Петербурга. Сумма контракта составляет 27,2 млн рублей, срок изготовления шесть месяцев», — говорится в сообщении ведомства. Конструкцию остановок выполнят из металлических труб и стальных пластин, остекление из защитного стекла. Над заказом работают порядка 20 осужденных — сварщики, зачистщики и сборщики. Цех металлообработки открыли в ИК-12 Нижнего Тагила осенью прошлого года. Осужденные делают не только остановочные комплексы, но и навесы, металлические беседки, скамейки и другие изделия малых архитектурных форм. Ранее URA.RU рассказывало о заключенных, которые делают мебель для студентов из ХМАО.