«Уральские авиалинии» начнут возить екатеринбуржцев в Чечню

Самолет будет прилетать в Грозный вечером два раза в неделю
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 10 июня планирует запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Грозный (Чечня). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Планируется выполнение нового регулярного рейса „Грозный — Екатеринбург — Грозный“. Вылеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам», — цитирует агентство Regnum сообщение пресс-службы. Планируется, что самолет будет прибывать из Екатеринбурга вечером — в 16:45. Через час после этого будет отправляться обратный рейс.
URA.RU обратилось в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили информацию, но сообщили, что официально о времени выполнения рейсов объявят позднее.
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