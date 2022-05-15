15 мая 2022

«Уральские авиалинии» начнут возить екатеринбуржцев в Чечню

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, взлет самолета, самолет в воздухе, airbus320, эйрбас320
Самолет будет прилетать в Грозный вечером два раза в неделю Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 10 июня планирует запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Грозный (Чечня). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Планируется выполнение нового регулярного рейса „Грозный — Екатеринбург — Грозный“. Вылеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам», — цитирует агентство Regnum сообщение пресс-службы. Планируется, что самолет будет прибывать из Екатеринбурга вечером — в 16:45. Через час после этого будет отправляться обратный рейс.

URA.RU обратилось в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили информацию, но сообщили, что официально о времени выполнения рейсов объявят позднее.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 10 июня планирует запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Грозный (Чечня). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Планируется выполнение нового регулярного рейса „Грозный — Екатеринбург — Грозный“. Вылеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам», — цитирует агентство Regnum сообщение пресс-службы. Планируется, что самолет будет прибывать из Екатеринбурга вечером — в 16:45. Через час после этого будет отправляться обратный рейс. URA.RU обратилось в пресс-службу авиакомпании. Там подтвердили информацию, но сообщили, что официально о времени выполнения рейсов объявят позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...