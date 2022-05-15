В Свердловской области резко выросла смертность младенцев

16 мая 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

В Свердловской области дети до года стали умирать на 43% чаще Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За первые три месяца 2022 года в Свердловской области смертность среди младенцев выросла на 43,6% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Об этом сообщила врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова. «За первый квартал по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число случаев смертей до одного года возросло на 17 человек (43,6%)», — рассказала Перунова во время пресс-конференции на видеохостинге YouTube. Она подчеркнула, что в Свердловской области за первые три месяца число умерших превысило число родившихся на 7,4 тысячи человек — это на 5,1% больше, чем годом ранее. Меньше всего этот показатель в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. А в поселке Свободный родились больше людей, чем умерли. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

За первые три месяца 2022 года в Свердловской области смертность среди младенцев выросла на 43,6% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Об этом сообщила врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова. «За первый квартал по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число случаев смертей до одного года возросло на 17 человек (43,6%)», — рассказала Перунова во время пресс-конференции на видеохостинге YouTube. Она подчеркнула, что в Свердловской области за первые три месяца число умерших превысило число родившихся на 7,4 тысячи человек — это на 5,1% больше, чем годом ранее. Меньше всего этот показатель в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. А в поселке Свободный родились больше людей, чем умерли.