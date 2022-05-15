15 мая 2022

В Свердловской области резко выросла смертность младенцев

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области дети до года стали умирать на 43% чаще Фото:

За первые три месяца 2022 года в Свердловской области смертность среди младенцев выросла на 43,6% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Об этом сообщила врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова.

«За первый квартал по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число случаев смертей до одного года возросло на 17 человек (43,6%)», — рассказала Перунова во время пресс-конференции на видеохостинге YouTube. Она подчеркнула, что в Свердловской области за первые три месяца число умерших превысило число родившихся на 7,4 тысячи человек — это на 5,1% больше, чем годом ранее.

Меньше всего этот показатель в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. А в поселке Свободный родились больше людей, чем умерли.

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За первые три месяца 2022 года в Свердловской области смертность среди младенцев выросла на 43,6% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Об этом сообщила врио руководителя Свердловскстата Антонина Перунова. «За первый квартал по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число случаев смертей до одного года возросло на 17 человек (43,6%)», — рассказала Перунова во время пресс-конференции на видеохостинге YouTube. Она подчеркнула, что в Свердловской области за первые три месяца число умерших превысило число родившихся на 7,4 тысячи человек — это на 5,1% больше, чем годом ранее. Меньше всего этот показатель в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. А в поселке Свободный родились больше людей, чем умерли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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