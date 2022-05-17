Задержанный оказался 32-летним ранее судимым за кражи жителем Сысерти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Полевском (Свердловская область) 32-летний мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю школьницу. Источник в силовых структурах сообщает, что подозреваемый задержан.

«Вечером 15 мая извращенец напал на девочку в микрорайоне Черемушки. Через два часа было подано заявление в полицию, в ходе розыскных мероприятий наряд задержал подозреваемого», — пояснил инсайдер газете «Комсомольская правда».

Уточняется, что задержанный мужчина является жителем Сысерти, был ранее судим за кражи. По данным издания, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого о покушении на насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.