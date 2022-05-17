В Полевском мужчина пытался изнасиловать школьницу. Возбуждено уголовное дело

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия, взрыв
Задержанный оказался 32-летним ранее судимым за кражи жителем Сысерти Фото:

В Полевском (Свердловская область) 32-летний мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю школьницу. Источник в силовых структурах сообщает, что подозреваемый задержан.

«Вечером 15 мая извращенец напал на девочку в микрорайоне Черемушки. Через два часа было подано заявление в полицию, в ходе розыскных мероприятий наряд задержал подозреваемого», — пояснил инсайдер газете «Комсомольская правда».

Уточняется, что задержанный мужчина является жителем Сысерти, был ранее судим за кражи. По данным издания, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого о покушении на насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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В Полевском (Свердловская область) 32-летний мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю школьницу. Источник в силовых структурах сообщает, что подозреваемый задержан. «Вечером 15 мая извращенец напал на девочку в микрорайоне Черемушки. Через два часа было подано заявление в полицию, в ходе розыскных мероприятий наряд задержал подозреваемого», — пояснил инсайдер газете «Комсомольская правда». Уточняется, что задержанный мужчина является жителем Сысерти, был ранее судим за кражи. По данным издания, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого о покушении на насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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