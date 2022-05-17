Жительницу Пермского края поймали при попытке сбыть яд

Женщину осудили за попытку сбыта ядовитого вещества Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительницу Кудымкара Пермского края осудили за попытку сбыта ядовитого вещества. Женщина, 1963 года рождения, незаконно закупила его в Перми на территории автовокзала и хранила в своей квартире, сообщается на сайте городского суда. Пермячка попалась при попытке продажи опасной жидкости оперативникам в ходе «проверочной закупки».

«В феврале женщина сбыла данную спиртосодержащую жидкость в стеклянной бутылке емкостью 0,5 литра путем продажи за 100 рублей лицу, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии „проверочная закупка“ в роли „приобретателя“ ядовитого вещества», — говорится на сайте суда. Экспертиза установила, что в емкости находилась спиртосодержащая жидкость, изготовленная на основе этилового и метилового спиртов.

Содержание метанола в ней превышало максимально допустимую концентрацию в 20 раз. Женщину обвинили в незаконном приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта и незаконном сбыте ядовитого вещества (ч.1 ст. 234 УК РФ). Суд приговорил ее к штрафу в размере 7000 рублей. Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.