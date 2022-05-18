Сотрудники ведомства получили сообщение о свалке куриных трупов и выехали на место Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сотрудники департамента ветеринарии Свердловской области исследовали материал, взятый от погибших птиц на стихийной свалке, которая образовалась на Семи ключах в Екатеринбурге. Результат на наличие птичьего гриппа отрицательный, сообщили URA.RU в ведомстве.

«17 мая получен отрицательный результат исследований патологического материала на высокопатогенный грипп птиц», — говорится в сообщении департамента ветеринарии. 14 мая одна из жительниц микрорайона Семь ключей в Екатеринбурге сообщила в соцсетях, что в районе улиц Решетская и Леваневского (Железнодорожный лесопарк) на тропинке от детской поликлиники в сторону пансионата «лежит куча куриных трупов». Женщина пожаловалась в полицию и в службу спасения и попросила соседей быть внимательными и ничего не трогать.

Как пояснили в ветнадзоре, на месте был обнаружен 31 куриный труп. Вместе с сотрудниками «Спецоавтобазы» погибших птиц вывезли на специальный полигон и утилизировали.

Ранее URA.RU сообщало, что города Свердловской области получат из областного бюджета 9,4 миллиона рублей на утилизацию трупов животных. Директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин уточнял, что деньги также пойдут на утилизацию свалок трупов животных.