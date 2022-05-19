Суд закрыл уголовное дело свердловского авторитета

Суд прекратил уголовное дело Марселя Гасанова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прекращено дело авторитета Марселя Гасанова, который обвинялся в управлении автомобилем, будучи пьяным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

«Суд прекратил уголовное дело в отношении Марселя Гасанова», — сообщил сотрудник пресс-службы. Дело было заведено по статье 264.1 УК РФ, подразумевающей наказание для пьяных водителей, которые уже привлекались по административной статье.

Кроме этого, в отношении Гасанова заводились другие дела. В частности, его судили за разбой. Также Гасанова считали причастным к криминальным делам вора в законе Ахмеда Шалинского. Однако сам Гасанов отрицал эти обвинения и утверждал, что ведет честную жизнь.