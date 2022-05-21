Афериста, укравшего миллион у замглавы ФНС, нашли в Челябинске

Телефонные мошенники до сих пор пользуются стандартной схемой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске задержан один из телефонных аферистов, который обманул замруководителя Федеральной налоговой службы Светлану Бондарчук. Она перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый обнаружен в Челябинске в ходе оперативно-розыскных мероприятий. После обыска в его квартире на улице Доватора он был задержан», — прокомментировал источник URA.RU.

Операцию проводили сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве при помощи коллег из ГУ МВД по Челябинской области. Официально в полицейском главке региона информацию не комментируют.

Бондарчук поступил телефонный звонок, во время которого мошенники использовали стандартную схему обмана. «Сотрудники службы безопасности банка» уговорили налоговика перевести на свои счета более миллиона рублей, а затем перестали выходить на связь.