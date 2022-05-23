Екатеринбургский сетевой гигант появится в Тюмени

23 мая 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Первый магазин в Тюмени планируют открыть в июле текущего года Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургская сеть магазинов экологичных продуктов «Жизньмарт» откроется в Тюмени. Об этом стало известно журналистам. «Первый магазин сети в Тюмени мы планируем открыть уже в середине июля — он появится в бизнес-центре „Демидов Стан“. Всего планируем открыть в городе 19 магазинов большого формата и 17 — мини-формата. Они отличаются квадратурой, ассортиментом, наличием или отсутствием функции доставки», — рассказала PR-специалист компании Екатерина Астраханцева журналистам издания 72.RU. Существует два формата магазинов компании. Большой формат, площадью 100-150 квадратных метров, не просто магазин у дома, там есть зона кафе и возможность доставки продуктов. Для открытия такого магазина необходимо вложить свыше 10 миллионов рублей. Мини-формат располагается в торговых и бизнес центрах, там для жителей города будет продаваться готовая еда и полуфабрикаты. Доставка из таких магазинов не предусмотрена. Площадь мини-магазина 20-50 квадратных метров. Для открытия такой торговой точки инвестиции должны составить от 3,5 миллиона рублей.

Екатеринбургская сеть магазинов экологичных продуктов «Жизньмарт» откроется в Тюмени. Об этом стало известно журналистам. «Первый магазин сети в Тюмени мы планируем открыть уже в середине июля — он появится в бизнес-центре „Демидов Стан“. Всего планируем открыть в городе 19 магазинов большого формата и 17 — мини-формата. Они отличаются квадратурой, ассортиментом, наличием или отсутствием функции доставки», — рассказала PR-специалист компании Екатерина Астраханцева журналистам издания 72.RU. Существует два формата магазинов компании. Большой формат, площадью 100-150 квадратных метров, не просто магазин у дома, там есть зона кафе и возможность доставки продуктов. Для открытия такого магазина необходимо вложить свыше 10 миллионов рублей. Мини-формат располагается в торговых и бизнес центрах, там для жителей города будет продаваться готовая еда и полуфабрикаты. Доставка из таких магазинов не предусмотрена. Площадь мини-магазина 20-50 квадратных метров. Для открытия такой торговой точки инвестиции должны составить от 3,5 миллиона рублей.