В Екатеринбурге застройщик включил метро в проект развития Уктуса. Фото

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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, метро, транспорт, пассажиры, метрополитен, вагон метро, станция 1905 года, пассажиры метро
Компания займется разработкой проекта по поручению мэрии Фото:

Екатеринбургский застройщик «Первостроитель» разработает градостроительную концепцию развития жилого района Уктус, в которую входит строительство станции метро «Уктусские горы», снос частных объектов, создание историко-культурных зон, а также создание культурно-образовательного кластера. Об этом представители компании сообщили журналистам «Ъ-Урал».

«Новая застройка позволит улучшить качество городской среды, облагородить территорию у реки, сделав ее более доступной для жителей. Сегодня этот участок имеет важное значение для города. Это место историческое начало Екатеринбурга», — прокомментировали в «Первостроителе». «Помимо проработки общественных пространств в техзадании указано, что в концепции важно учесть строительство станции метро «Уктусские горы», — пишет «Ъ-Урал».

На территории в 40 гектар до 2030 года планируют построить жилой микрорайон на 2233 человека. «Ставится задача максимально сохранить природные берега и заводи Патрушихи, предложить методы поддержки местной флоры и фауны и самоочищения реки», —отметили в компании девелопера.

Территория, которую будет развивать застройщик
Фото:
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Екатеринбургский застройщик «Первостроитель» разработает градостроительную концепцию развития жилого района Уктус, в которую входит строительство станции метро «Уктусские горы», снос частных объектов, создание историко-культурных зон, а также создание культурно-образовательного кластера. Об этом представители компании сообщили журналистам «Ъ-Урал». «Новая застройка позволит улучшить качество городской среды, облагородить территорию у реки, сделав ее более доступной для жителей. Сегодня этот участок имеет важное значение для города. Это место историческое начало Екатеринбурга», — прокомментировали в «Первостроителе». «Помимо проработки общественных пространств в техзадании указано, что в концепции важно учесть строительство станции метро «Уктусские горы», — пишет «Ъ-Урал». На территории в 40 гектар до 2030 года планируют построить жилой микрорайон на 2233 человека. «Ставится задача максимально сохранить природные берега и заводи Патрушихи, предложить методы поддержки местной флоры и фауны и самоочищения реки», —отметили в компании девелопера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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