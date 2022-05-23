Компания займется разработкой проекта по поручению мэрии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Екатеринбургский застройщик «Первостроитель» разработает градостроительную концепцию развития жилого района Уктус, в которую входит строительство станции метро «Уктусские горы», снос частных объектов, создание историко-культурных зон, а также создание культурно-образовательного кластера. Об этом представители компании сообщили журналистам «Ъ-Урал».

«Новая застройка позволит улучшить качество городской среды, облагородить территорию у реки, сделав ее более доступной для жителей. Сегодня этот участок имеет важное значение для города. Это место историческое начало Екатеринбурга», — прокомментировали в «Первостроителе». «Помимо проработки общественных пространств в техзадании указано, что в концепции важно учесть строительство станции метро «Уктусские горы», — пишет «Ъ-Урал».

На территории в 40 гектар до 2030 года планируют построить жилой микрорайон на 2233 человека. «Ставится задача максимально сохранить природные берега и заводи Патрушихи, предложить методы поддержки местной флоры и фауны и самоочищения реки», —отметили в компании девелопера.