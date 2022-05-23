Духовник Святейшего Патриарха Кирилла и Оптиной пустыни прибыл в Екатеринбург 23 мая Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Духовник Святейшего Патриарха Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) заявил, что храм Святой Екатерины в Екатеринбурге должен быть построен. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской Епархии.

«Было решение построить храм в честь великомученицы Екатерины, и он должен быть построен. Мы надеемся, что он выстроится, мы будем молить Господа, все упоминайте в ваших молитвах, мои дорогие, чтобы Господь дал нам возможность воздвигнуть храм в честь великомученицы Екатерины», — цитирует старца пресс-служба Епархии.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) приехал в Екатеринбург утром 23 мая. Визит отца Илия продлится два дня — до 25 мая. «По прибытии в уральскую столицу утром 23 мая отец Илий посетил Ново-Тихвинский монастырь. Затем в течение первого дня своего визита старец посетил часовню великомученицы Екатерины, где совершил молебен на начало доброго дела в часовне Святой Екатерины. Батюшка молился о том, чтобы Господь помог обрести городу храм Небесной покровительницы», — уточняет пресс-служба.

В мае 2019 года на территории сквера у Октябрьской площади проходили масштабные протесты против строительства храма Святой Екатерины. После того как на митинги обратил внимание президент РФ Владимир Путин, власти и инвесторы пошли на уступку: стройку перенесли на площадку Приборостроительного завода.