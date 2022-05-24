Прокурор Челябинска сменил личную машину на премиум-автомобиль

Роман Самойлов стал прокурором Челябинска в 2013 году Фото: Кондрат Александров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Прокурор Челябинска Роман Самойлов в 2021 году приобрел в собственность новый автомобиль Audi Q7, продав Volkswagen Touareg, на котором передвигался с 2018 года. Данные об этом опубликованы на официальном портале прокуратуры региона в сведениях о доходах и имуществе за прошлый год.

«Самойлов Р.В не имеет в собственности земельных участков, квартиры или дома, пользуется служебной квартирой и арендует земельный участок площадью 1005 кв. метров. В собственности имеет легковой автомобиль Audi Q7 2021 года выпуска. Доход — 5,5 млн рублей», — приводятся данные в документе.

Ранее с 2018 года в собственности Романа Самойлова был автомобиль Volkswagen Touareg 2017 года выпуска, а до этого — такой же автомобиль 2013 года выпуска. За 2020 год доход Самойлова составлял 2,5 млн рублей. Супруга прокурора города в 2021 году задекларировала доход в 1,1 млн. Автомобиля у нее не имеется.

Согласно данным на официальном сайте марки Audi, она позиционирует свои автомобили как премиум-сегмент авторынка. Цена на Audi Q7 2021 года стартует от 6 млн рублей. У Самойлова в настоящее время самый дорогостоящий автомобиль среди всех прокуроров муниципалитетов, а также прокурора области и его заместителей.