Уральская певица Монеточка призналась в любви к траве. Скрин

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Монеточка рассказала, что ей очень нравится запах свежей травы Фото:

Певица из Екатеринбурга Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) призналась, что ей нравится запах свежескошенной травы. Об этом она написала в своей социальной сети.

«Мужчина косит все утро, а я хожу мимо этой лужайки якобы по каким-то делам, но на самом деле просто хочу нюхать свежескошенную траву», — объяснила исполнительница. Как рассказала Монеточка, запах стоит очень сильный.

Ранее уроженка Екатеринбурга Монеточка заявила, что находится на шестом месяце беременности. В декабре 2020 года она вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева в Москве, а затем через три месяца семья отметила торжество на родине певицы в Екатеринбурге.

Певица из Екатеринбурга призналась, что ей нравится запах свежескошенной травы
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Певица из Екатеринбурга Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) призналась, что ей нравится запах свежескошенной травы. Об этом она написала в своей социальной сети. «Мужчина косит все утро, а я хожу мимо этой лужайки якобы по каким-то делам, но на самом деле просто хочу нюхать свежескошенную траву», — объяснила исполнительница. Как рассказала Монеточка, запах стоит очень сильный. Ранее уроженка Екатеринбурга Монеточка заявила, что находится на шестом месяце беременности. В декабре 2020 года она вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева в Москве, а затем через три месяца семья отметила торжество на родине певицы в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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