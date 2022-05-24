Монеточка рассказала, что ей очень нравится запах свежей травы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) призналась, что ей нравится запах свежескошенной травы. Об этом она написала в своей социальной сети.

«Мужчина косит все утро, а я хожу мимо этой лужайки якобы по каким-то делам, но на самом деле просто хочу нюхать свежескошенную траву», — объяснила исполнительница. Как рассказала Монеточка, запах стоит очень сильный.

Ранее уроженка Екатеринбурга Монеточка заявила, что находится на шестом месяце беременности. В декабре 2020 года она вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева в Москве, а затем через три месяца семья отметила торжество на родине певицы в Екатеринбурге.