Сотрудник полиции из Златоуста погиб в ДТП на трассе М-5, будучи за рулем своего Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался во встречный Ford, сообщил источник URA.RU. В пресс-службе поисково-спасательной службы области факт аварии подтвердили.
«Полицейский 24 мая в 21:45 управлял своим автомобилем Chevrolet Lacetti на трассе Челябинск-Москва, когда не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, хотя выезд в этом месте запрещен. По дороге в противоположном направлении ехали супруги в автомобиле Ford. От столкновения машин несовместимые с жизнью травмы получили 22-летний полицейский и 58-летний водитель „американца“», — рассказал источник.
Оба водителя скончались на месте происшествия. Супругу водителя второго автомобиля госпитализировали с телесными повреждениями. Погибший полицейский был в обмундировании, но в этот день он ушел на больничный. Водительский стаж у него четыре года, и за это время один раз его привлекали к административной ответственности за превышение скорости движения.
В пресс-службе ПСС региона уточнили, что авария произошла в районе стелы Европа-Азия. Выжившую женщину спасатели извлекли из салона и передали сотрудникам скорой помощи. Салоны автомобилей были настолько деформированы, что деблокировать тела погибших спасателям удалось только при использовании гидравлического инструмента. В пресс-службе УГИБДД и ГУ МВД области информацию уточняют.
Машины превратились в груду металла
ПСС Челябинской области
Погибших извлекали спасатели
ПСС Челябинской области
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Сотрудник полиции из Златоуста погиб в ДТП на трассе М-5, будучи за рулем своего Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался во встречный Ford, сообщил источник URA.RU. В пресс-службе поисково-спасательной службы области факт аварии подтвердили. «Полицейский 24 мая в 21:45 управлял своим автомобилем Chevrolet Lacetti на трассе Челябинск-Москва, когда не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, хотя выезд в этом месте запрещен. По дороге в противоположном направлении ехали супруги в автомобиле Ford. От столкновения машин несовместимые с жизнью травмы получили 22-летний полицейский и 58-летний водитель „американца“», — рассказал источник. Оба водителя скончались на месте происшествия. Супругу водителя второго автомобиля госпитализировали с телесными повреждениями. Погибший полицейский был в обмундировании, но в этот день он ушел на больничный. Водительский стаж у него четыре года, и за это время один раз его привлекали к административной ответственности за превышение скорости движения. В пресс-службе ПСС региона уточнили, что авария произошла в районе стелы Европа-Азия. Выжившую женщину спасатели извлекли из салона и передали сотрудникам скорой помощи. Салоны автомобилей были настолько деформированы, что деблокировать тела погибших спасателям удалось только при использовании гидравлического инструмента. В пресс-службе УГИБДД и ГУ МВД области информацию уточняют.