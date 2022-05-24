В обстоятельствах на месте разбирались сотрудники ДПС Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудник полиции из Златоуста погиб в ДТП на трассе М-5, будучи за рулем своего Chevrolet Lacetti. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался во встречный Ford, сообщил источник URA.RU. В пресс-службе поисково-спасательной службы области факт аварии подтвердили.

«Полицейский 24 мая в 21:45 управлял своим автомобилем Chevrolet Lacetti на трассе Челябинск-Москва, когда не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, хотя выезд в этом месте запрещен. По дороге в противоположном направлении ехали супруги в автомобиле Ford. От столкновения машин несовместимые с жизнью травмы получили 22-летний полицейский и 58-летний водитель „американца“», — рассказал источник.

Оба водителя скончались на месте происшествия. Супругу водителя второго автомобиля госпитализировали с телесными повреждениями. Погибший полицейский был в обмундировании, но в этот день он ушел на больничный. Водительский стаж у него четыре года, и за это время один раз его привлекали к административной ответственности за превышение скорости движения.

В пресс-службе ПСС региона уточнили, что авария произошла в районе стелы Европа-Азия. Выжившую женщину спасатели извлекли из салона и передали сотрудникам скорой помощи. Салоны автомобилей были настолько деформированы, что деблокировать тела погибших спасателям удалось только при использовании гидравлического инструмента. В пресс-службе УГИБДД и ГУ МВД области информацию уточняют.

Машины превратились в груду металла ПСС Челябинской области