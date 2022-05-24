В пермском селе решили жизненно важную проблему

Жителям Лобаново вновь доступна диагностика рака и туберкулеза Фото: Юлия Фролова © URA.RU

Жители пермского села Лобаново, спустя два года, вновь могут пройти флюорографию в местной больнице. В поликлинику взамен вышедшему из строя аппарату поставили новый, сообщают в министерстве здравоохранения Прикамья.

«В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в поликлинику села Лобаново поступил новый флюорограф. Аппарат незаменим для проведения профилактических обследований, направленных на раннее выявление целого ряда заболеваний, таких как туберкулез, пневмония, онкологические образования», — сообщается на сайте ведомства.

По словам врача-рентгенолога поликлиники Григория Даракчана старый аппарат проработал более 10 лет и стал постоянно ломаться. «Жители села около двух лет, по большому счету, не имели возможности пройти флюорографию по месту жительства. Им приходилось выезжать в другие медучреждения Пермской ЦРБ или в краевой центр», — отмечает он.

Новый цифровой флюорографический аппарат произведен НИПК «Электрон». Он оснащен современным плоскопанельным детектором, который позволяет получать изображение с максимальным пространственным разрешением органов грудной клетки. Это помогает поставить предварительный диагноз уже во время первичного обследования.

В апреле URA.RU рассказывало, что власти Пермского края объявили о закупке медицинского оборудования на 500 млн рублей. Врачи пермской городской клинической больницы №4 отмечали преимущества отечественной техники: дешевые запчасти и доступные сервисные центры.