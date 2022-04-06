Пермские власти тратят полмиллиарда для реализации проекта Путина

07 апреля 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Новые томографы и другое оборудование закупается для пермских больниц Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Пермского края объявили о крупной закупке медицинского оборудования. Более 500 млн рублей планируется потратить в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщили в правительстве Прикамья. «Власти Прикамья объявили аукционы на поставку современного медицинского оборудования для лечебных учреждений края. Общая цена контрактов составила 501,3 млн рублей. Планируется приобрести 36 единиц высокотехнологичного оборудования», — говорится на сайте регионального министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок. До конца апреля планируется приобрести компьютерный и магнитно-резонансный томографы для пермской городской клинической больницы имени С. Н. Гринберга, еще один компьютерный томограф должен поступить в Краснокамскую городскую больницу. Для больниц и поликлиник других районных центров края власти закупают 33 единицы ультразвукового оборудования. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Пермского края объявили о крупной закупке медицинского оборудования. Более 500 млн рублей планируется потратить в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщили в правительстве Прикамья. «Власти Прикамья объявили аукционы на поставку современного медицинского оборудования для лечебных учреждений края. Общая цена контрактов составила 501,3 млн рублей. Планируется приобрести 36 единиц высокотехнологичного оборудования», — говорится на сайте регионального министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок. До конца апреля планируется приобрести компьютерный и магнитно-резонансный томографы для пермской городской клинической больницы имени С. Н. Гринберга, еще один компьютерный томограф должен поступить в Краснокамскую городскую больницу. Для больниц и поликлиник других районных центров края власти закупают 33 единицы ультразвукового оборудования.