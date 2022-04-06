Пермские власти тратят полмиллиарда для реализации проекта Путина

Власти Пермского края объявили о крупной закупке медицинского оборудования. Более 500 млн рублей планируется потратить в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщили в правительстве Прикамья.
«Власти Прикамья объявили аукционы на поставку современного медицинского оборудования для лечебных учреждений края. Общая цена контрактов составила 501,3 млн рублей. Планируется приобрести 36 единиц высокотехнологичного оборудования», — говорится на сайте регионального министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
До конца апреля планируется приобрести компьютерный и магнитно-резонансный томографы для пермской городской клинической больницы имени С. Н. Гринберга, еще один компьютерный томограф должен поступить в Краснокамскую городскую больницу. Для больниц и поликлиник других районных центров края власти закупают 33 единицы ультразвукового оборудования.
Власти Пермского края объявили о крупной закупке медицинского оборудования. Более 500 млн рублей планируется потратить в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, сообщили в правительстве Прикамья. «Власти Прикамья объявили аукционы на поставку современного медицинского оборудования для лечебных учреждений края. Общая цена контрактов составила 501,3 млн рублей. Планируется приобрести 36 единиц высокотехнологичного оборудования», — говорится на сайте регионального министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок. До конца апреля планируется приобрести компьютерный и магнитно-резонансный томографы для пермской городской клинической больницы имени С. Н. Гринберга, еще один компьютерный томограф должен поступить в Краснокамскую городскую больницу. Для больниц и поликлиник других районных центров края власти закупают 33 единицы ультразвукового оборудования.