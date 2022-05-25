Главаря банды Lurk увезли из екатеринбургского суда на скорой

25 мая 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Константин Козловский почувствовал себя плохо во время суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главарь хакерской группировки Lurk Константин Козловский почувствовал себя плохо во время заседания в Кировском районном суде Екатеринбурга. Его увезли на «скорой». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Его увезли из суда на „скорой“. Причина — плохое самочувствие», — сообщил представитель пресс-службы. Заседание проводилось по поводу окончания срока ознакомления с материалами дела участников банды Lurk. В феврале Козловского приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взлом сети банков и крупных корпораций, в результате чего произошли крупные утечки данных. Кроме этого, члены банды получили доступ к базе аэропорта Кольцово. С помощью вируса Lurk они похитили более миллиарда рублей со счетов россиян.

Главарь хакерской группировки Lurk Константин Козловский почувствовал себя плохо во время заседания в Кировском районном суде Екатеринбурга. Его увезли на «скорой». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Его увезли из суда на „скорой“. Причина — плохое самочувствие», — сообщил представитель пресс-службы. Заседание проводилось по поводу окончания срока ознакомления с материалами дела участников банды Lurk. В феврале Козловского приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взлом сети банков и крупных корпораций, в результате чего произошли крупные утечки данных. Кроме этого, члены банды получили доступ к базе аэропорта Кольцово. С помощью вируса Lurk они похитили более миллиарда рублей со счетов россиян.