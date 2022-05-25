Главаря банды Lurk увезли из екатеринбургского суда на скорой

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Заседание по делу хакерской группы Lurk. Екатеринбург, козловский константин
Константин Козловский почувствовал себя плохо во время суда Фото:

Главарь хакерской группировки Lurk Константин Козловский почувствовал себя плохо во время заседания в Кировском районном суде Екатеринбурга. Его увезли на «скорой». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Его увезли из суда на „скорой“. Причина — плохое самочувствие», — сообщил представитель пресс-службы. Заседание проводилось по поводу окончания срока ознакомления с материалами дела участников банды Lurk.

В феврале Козловского приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взлом сети банков и крупных корпораций, в результате чего произошли крупные утечки данных. Кроме этого, члены банды получили доступ к базе аэропорта Кольцово. С помощью вируса Lurk они похитили более миллиарда рублей со счетов россиян.

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Главарь хакерской группировки Lurk Константин Козловский почувствовал себя плохо во время заседания в Кировском районном суде Екатеринбурга. Его увезли на «скорой». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Его увезли из суда на „скорой“. Причина — плохое самочувствие», — сообщил представитель пресс-службы. Заседание проводилось по поводу окончания срока ознакомления с материалами дела участников банды Lurk. В феврале Козловского приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взлом сети банков и крупных корпораций, в результате чего произошли крупные утечки данных. Кроме этого, члены банды получили доступ к базе аэропорта Кольцово. С помощью вируса Lurk они похитили более миллиарда рублей со счетов россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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