Офис Зеленского: Запад уговаривает Киев уступить земли России

25 мая 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк отмечает, что Украина не отдаст территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пророссийские западные чиновники предлагают Украине уступить часть территорий России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову: предлагается прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. Соглашайтесь на какие-то компромиссы — в некоторых западных глазах можно это прочесть», — отметил он в своем telegram-канале. В офисе президента Украины заявили, что замораживать конфликт не намерены. Ранее Подоляк предложил, что в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках жители должны забыть слово «русские». Он убежден, что руководства этих областей «не должно быть физически». Вынужденная спецоперация России на Украине проходит с конца февраля. Основная цель российской армии — спасение граждан на Донбассе, которых восемь лет обстреливали ВСУ и нацбаты. ВС РФ поражают только объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения. Под полным контролем России находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. С первого дня спецоперации между сторонами проводятся переговоры, однако позиция Украины не способствует достижению компромисса. Накануне глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский в интервью для белорусского телеканала ОНТ заявил, что Украина сама заморозила переговоры с Россией. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок.

Пророссийские западные чиновники предлагают Украине уступить часть территорий России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову: предлагается прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. Соглашайтесь на какие-то компромиссы — в некоторых западных глазах можно это прочесть», — отметил он в своем telegram-канале. В офисе президента Украины заявили, что замораживать конфликт не намерены. Ранее Подоляк предложил, что в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках жители должны забыть слово «русские». Он убежден, что руководства этих областей «не должно быть физически». Вынужденная спецоперация России на Украине проходит с конца февраля. Основная цель российской армии — спасение граждан на Донбассе, которых восемь лет обстреливали ВСУ и нацбаты. ВС РФ поражают только объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения. Под полным контролем России находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. С первого дня спецоперации между сторонами проводятся переговоры, однако позиция Украины не способствует достижению компромисса. Накануне глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский в интервью для белорусского телеканала ОНТ заявил, что Украина сама заморозила переговоры с Россией. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок.