Военный аналитик Михайлов: Украину ждет югославский сценарий

26 мая 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Россия отрежет Украине доступ к Черному морю Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для Украины самым верным сценарием является югославский, когда страну разделят на несколько частей. Восточная и южная часть страны до Приднестровья отойдет России, Польша заберет себе пять областей на западе. Самой Украине останутся Киев и соседние области. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Единственный верный сценарий для Украины — югославский. Это когда восточная Украина становится буферной зоной для РФ. Это зона безопасности. А центральная часть Украины становится Украиной без выхода к морю, без возможности размещать противокорабельные вооружения и в целом инфраструктуру ВМФ, потому что Запад никогда бы не отказался вооружить Украину новыми судами, а при отсутствии выходов к морю это невозможно физически сделать. При таком раскладе мы сейчас увидим польскую интервенцию на западную территорию Украины», — сказал Александр Михайлов. По словам военного аналитика, Польша организует временные администрации в нескольких областях Украины. «Поляки заблокируют пять областей, которые они считают исторически своими. Введут там временные администрации. Я думаю, что это произойдет в ближайшие недели-две», — уверен собеседник агентства. Что касается России, то ей нужно задуматься об обеспечении собственной безопасности, добавил Михалков. «С нашей стороны решить вопрос с созданием пояса безопасности, хотя бы в 100-150 километров вдоль черноморского побережья, тоже жизненно важно с точки зрения наших национальных интересов», — уточнил он. «Видно, что наши силовики принимают верные решения, но наличие ракетных угроз, когда со 150 километров можно запустить тактическую ракету и она попадет в Воронеж или Белгород. Это очень опасно для нас, поэтому создание этого пояса необходимо. Если все пойдет по этому сценарию, то мы к концу лета увидим полностью освобожденные территории восточной Украины и юга Украины, то есть, будет сухопутный проход к Приднестровью и освобождение, по сути, Приднестровья. А Украине останется Киев с соседними областями, центральная часть Украины, и за эту часть будущим украинским частям еще придется побороться», — заключил специалист. В конце XX века в Социалистической Федеративной Республике Югославии началась гражданская война. В результате нее Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония отделились от Большой Югославии и в составе государства осталась Сербия и Черногория. Но 2006 году после референдума в Черногории оба государства стали независимыми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для Украины самым верным сценарием является югославский, когда страну разделят на несколько частей. Восточная и южная часть страны до Приднестровья отойдет России, Польша заберет себе пять областей на западе. Самой Украине останутся Киев и соседние области. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Единственный верный сценарий для Украины — югославский. Это когда восточная Украина становится буферной зоной для РФ. Это зона безопасности. А центральная часть Украины становится Украиной без выхода к морю, без возможности размещать противокорабельные вооружения и в целом инфраструктуру ВМФ, потому что Запад никогда бы не отказался вооружить Украину новыми судами, а при отсутствии выходов к морю это невозможно физически сделать. При таком раскладе мы сейчас увидим польскую интервенцию на западную территорию Украины», — сказал Александр Михайлов. По словам военного аналитика, Польша организует временные администрации в нескольких областях Украины. «Поляки заблокируют пять областей, которые они считают исторически своими. Введут там временные администрации. Я думаю, что это произойдет в ближайшие недели-две», — уверен собеседник агентства. Что касается России, то ей нужно задуматься об обеспечении собственной безопасности, добавил Михалков. «С нашей стороны решить вопрос с созданием пояса безопасности, хотя бы в 100-150 километров вдоль черноморского побережья, тоже жизненно важно с точки зрения наших национальных интересов», — уточнил он. «Видно, что наши силовики принимают верные решения, но наличие ракетных угроз, когда со 150 километров можно запустить тактическую ракету и она попадет в Воронеж или Белгород. Это очень опасно для нас, поэтому создание этого пояса необходимо. Если все пойдет по этому сценарию, то мы к концу лета увидим полностью освобожденные территории восточной Украины и юга Украины, то есть, будет сухопутный проход к Приднестровью и освобождение, по сути, Приднестровья. А Украине останется Киев с соседними областями, центральная часть Украины, и за эту часть будущим украинским частям еще придется побороться», — заключил специалист. В конце XX века в Социалистической Федеративной Республике Югославии началась гражданская война. В результате нее Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония отделились от Большой Югославии и в составе государства осталась Сербия и Черногория. Но 2006 году после референдума в Черногории оба государства стали независимыми.