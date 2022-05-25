Художник из Сургута под звуки взрывов разукрасил школу в Донецке. Фото

26 мая 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Работать пришлось под звуки разрывающихся снарядов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Художник из Сургута на стене донецкой школы нарисовал огромную картину, причем работал он под звуки обстрелов. Об этом URA.RU рассказал сам художник Александр Сажин. «Пока рисовал — слышал, что в городе что-то взрывается. Но слышно хорошо было. Здесь на это никто уже не обращает внимание: люди ходят по городу, дети гуляют. Кажется, что обычная жизнь», — поделился мнением Сажин. На стене образовательного учреждения мужчина нарисовал мурал (вид настенной живописи), размером в 80 квадратных метров. На нем он изобразил бабушку с красным Знаменем Победы, ставшую одним из символов спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Официальное открытие мурала запланировано на 27 мая, во время торжественного окончания учебного года. Это не единственная школа которую украсят художники из ХМАО. В планах Сажина сделать еще одни мурал, но уже на стене 17-й школы в Донецке. «На нем будут изображены дети держащиеся за руки, а выше будут флаги ДНР и России. Все это будет сопровождаться надписью „Своих не бросаем“», — рассказал журналисту URA.RU Сажин. На написание новой арт-композиции мужчине потребуется около двух недель. После этого он собирается вернуться в Сургут. При этом сургутянин отметил, что если его вновь пригласят посетить Донецк, то он обязательно согласится. Ранее URA.RU сообщало о том, что житель ХМАО уволился, чтобы поехать на Донбасс с бойцами Кадырова. Житель Нижневартовска Адам Эскерхенов уволился с работы и отправился на Донбасс, чтобы вместе с другими чеченцами-добровольцами участвовать в спецоперации России по демилитаризации Украины. Начало СВО президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, одна из ее целей — защита жителей Донбасса, страдающих от многолетнего геноцида киевских властей. Автор фото: Александр Сажин

Художник из Сургута на стене донецкой школы нарисовал огромную картину, причем работал он под звуки обстрелов. Об этом URA.RU рассказал сам художник Александр Сажин. «Пока рисовал — слышал, что в городе что-то взрывается. Но слышно хорошо было. Здесь на это никто уже не обращает внимание: люди ходят по городу, дети гуляют. Кажется, что обычная жизнь», — поделился мнением Сажин. На стене образовательного учреждения мужчина нарисовал мурал (вид настенной живописи), размером в 80 квадратных метров. На нем он изобразил бабушку с красным Знаменем Победы, ставшую одним из символов спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Официальное открытие мурала запланировано на 27 мая, во время торжественного окончания учебного года. Это не единственная школа которую украсят художники из ХМАО. В планах Сажина сделать еще одни мурал, но уже на стене 17-й школы в Донецке. «На нем будут изображены дети держащиеся за руки, а выше будут флаги ДНР и России. Все это будет сопровождаться надписью „Своих не бросаем“», — рассказал журналисту URA.RU Сажин. На написание новой арт-композиции мужчине потребуется около двух недель. После этого он собирается вернуться в Сургут. При этом сургутянин отметил, что если его вновь пригласят посетить Донецк, то он обязательно согласится. Ранее URA.RU сообщало о том, что житель ХМАО уволился, чтобы поехать на Донбасс с бойцами Кадырова. Житель Нижневартовска Адам Эскерхенов уволился с работы и отправился на Донбасс, чтобы вместе с другими чеченцами-добровольцами участвовать в спецоперации России по демилитаризации Украины. Начало СВО президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, одна из ее целей — защита жителей Донбасса, страдающих от многолетнего геноцида киевских властей.