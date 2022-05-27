Реформатор Конституции ответил Медведеву про «унизительное» слово

27 мая 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Андрей Клишас прокомментировал заявление Медведева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отрасли, обеспечивающие суверенитет России, нуждаются в технологической независимости, а не в импортозамещении. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас в ответ на предложение зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева найти аналог термину «импортозамещение». «Сам термин „импортозамещение“ корректен абсолютно. Я думаю, что здесь предложено перенести акцент в определенных отраслях. Президент говорил, что импортозамещение важно в тех сферах, которые обеспечивают наш суверенитет», — сказал Клишас в эфире своей авторской программы на радио Sputnik. По его мнению, значение имеет не столько термин, сколько конкретные действия. «Например, мы сейчас находимся в ситуации информационной войны. Соответственно, все, что касается современных информационных технологий, должно быть в зоне особого внимания. Телевидение, интернет, все, что касается разного рода платформ в интернете — это все обеспечивает наш с вами суверенитет. Когда говорят о технологическом суверенитете — это именно технологически произвести и обеспечить работу тех отраслей, которые обеспечивают суверенитет», — объяснил Клишас. Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным, предложив найти замену этому слову. Этому предшествовало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости перемещения фокуса усилий на уход от доллара к импортозамещению и укреплению технологической самостоятельности страны.

Отрасли, обеспечивающие суверенитет России, нуждаются в технологической независимости, а не в импортозамещении. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас в ответ на предложение зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева найти аналог термину «импортозамещение». «Сам термин „импортозамещение“ корректен абсолютно. Я думаю, что здесь предложено перенести акцент в определенных отраслях. Президент говорил, что импортозамещение важно в тех сферах, которые обеспечивают наш суверенитет», — сказал Клишас в эфире своей авторской программы на радио Sputnik. По его мнению, значение имеет не столько термин, сколько конкретные действия. «Например, мы сейчас находимся в ситуации информационной войны. Соответственно, все, что касается современных информационных технологий, должно быть в зоне особого внимания. Телевидение, интернет, все, что касается разного рода платформ в интернете — это все обеспечивает наш с вами суверенитет. Когда говорят о технологическом суверенитете — это именно технологически произвести и обеспечить работу тех отраслей, которые обеспечивают суверенитет», — объяснил Клишас. Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным, предложив найти замену этому слову. Этому предшествовало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости перемещения фокуса усилий на уход от доллара к импортозамещению и укреплению технологической самостоятельности страны.