Челябинец продает раритетные билеты на Украину за 50 тысяч рублей

Билеты были куплены в 1990 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Челябинска продает за 50 тысяч рублей использованные билеты 1990 года на рейс «Аэрофлота» из Свердловска в Харьков и обратно. Продавец готов к торгу, сообщается на популярном сайте объявлений.

«Билеты использованные Свердловск — Харьков. Харьков-Свердловск. 1990 год. Торг», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Продавец прилагает фотографии билетов. Они были куплены за 39 рублей 50 копеек на рейс до Харькова 13 июля 1990 года и обратно 20 июля за 39 рублей. Билеты можно купить с доставкой по России. Объявлением, которое появилось 14 мая, за 10 дней заинтересовались 340 человек.

Билеты на Украину были куплены в 1990 году Скрин с сайта объявлений «Авито»

Росавиация в феврале текущего года объявила о приостановлении работы 12 аэропортов на Юге России и в регионах, близких к границе с Украиной. Это случилось после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.